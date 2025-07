Wellington College International und Rendeavour schließen Partnerschaft für Internat und Tagesschule in Alaro City, Nigeria

ALARO CITY, Nigeria, 21. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Wellington College International, ein führender britischer Bildungsanbieter, und Rendeavour, Afrikas neuer Städtebauer, haben sich zusammengetan, um eine koedukative Tages- und Internatsschule für 1.500 Schüler im Alter von 3-18 Jahren in Alaro City, Nigeria, zu eröffnen. Das Wellington College International Lagos, das im September 2027 eröffnet wird, wird unvergleichliche akademische Exzellenz, modernste Einrichtungen und einen ganzheitlichen Bildungsansatz bieten und damit die Bildungslandschaft in Westafrika verändern.

Mit seiner reichen Kultur und dynamischen Wirtschaft ist Lagos der ideale Standort für die erste Schule des Wellington College Education-Netzwerks in Afrika. Nigerianische Eltern schicken ihre Kinder seit jeher ins Ausland, um eine internationale Ausbildung von Weltklasse zu erhalten. Die Schule wird den gleichen Standard an Exzellenz bieten, aber näher am Wohnort.

Das Wellington College International Lagos wird die Werte, das Ethos, die dauerhafte Qualität und den Ehrgeiz des Wellington College, der bahnbrechenden britischen koedukativen Schule, mit den Stärken und Traditionen des regionalen und nigerianischen Bildungssystems verbinden.

Das Wellington College International Lagos, das in Alaro City eröffnet werden soll, wird die beste Schule in der Region sein und eine hervorragende Ausbildung bieten, die den Schülern das Wissen, die Fähigkeiten und den Charakter vermittelt, um ihr Potenzial auszuschöpfen und dazu beizutragen, eine bessere Welt zu schaffen.

Der Alaro City Campus von Rendeavour, der in Zusammenarbeit mit seinen nigerianischen Partnern entwickelt und vom preisgekrönten britischen Architekturbüro MICA Architects entworfen wurde, folgt dem strengen englischen Lehrplan, der mit dem anspruchsvollen A-Level-Programm abschließt, und bietet darüber hinaus hervorragende Lehr- und Lernangebote in den Bereichen Sport, Musik und Kunst. Das Wellington College ist ein Vordenker im Bildungsbereich, und die Schule wird versuchen, in den Bereichen KI und Unternehmertum führend zu sein.

Rendeavour ist Afrikas größter Entwickler neuer Städte. Die von amerikanischen, norwegischen, neuseeländischen und britischen Investoren unterstützten Städte von Rendeavour gehören zu den größten Bauprojekten in Afrika und dienen als Knotenpunkte für Unternehmen, Wohnungen, Bildung und Erholung in infrastrukturfähigen Wirtschaftszonen.