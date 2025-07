NextGen Digital gibt seine neue Treasury-Strategie zur Einbindung von Krypto-Assets bekannt und erwirbt Bitcoin im Wert von 1,0 Mio. $

Vancouver, B.C. – 21. Juli 2025 / IRW-Press / NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) (OTCQB: NXTDF) (FWB: Z12) („NextGen“ oder das „Unternehmen“), eine Digital-Asset- und FinTech-Plattform, die darauf ausgerichtet ist, die traditionellen Kapitalmärkte mit der Web3-Infrastruktur zu verbinden, freut sich, den Erwerb von Bitcoin („BTC“) im Wert von 1 Mio. $ bekannt zu geben, die in der Bilanz des Unternehmens gehalten werden – und zwar als Teil seiner Treasury-Strategie, die den Erwerb bestimmter Krypto-Assets wie Bitcoin, Ethereum und/oder Solana (die „Krypto-Assets“) vorsieht.

Im Rahmen eines breiter gefassten und stärker diversifizierten Ansatzes zur Verwaltung seiner Unternehmensreserven wird das Unternehmen einen Teil seiner überschüssigen Barreserven in Krypto-Assets anlegen. Diese digitalen Vermögenswerte werden vom Unternehmen als potenzielle langfristige Wertaufbewahrungsmittel und als Absicherung gegen systemische Finanzrisiken betrachtet. Mit diesem Schritt reiht sich das Unternehmen in eine wachsende Zahl börsennotierter Unternehmen ein, die neben herkömmlichen Wertbeständen wie Bargeld, Baräquivalenten und marktfähigen Wertpapieren auch digitale Vermögenswerte in ihr Treasury integrieren.

Im Rahmen einer vom Board of Directors des Unternehmens genehmigten Strategie besteht für das Unternehmen die Möglichkeit, bis zu 80 % seiner Treasury-Bestände in Krypto-Assets anzulegen. Alle Vermögenswerte werden von einer regulierten, institutionellen Depotbank verwahrt und im Einklang mit den geltenden Gesetzen und der anerkannten Branchenpraxis in Bezug auf Sicherheit, Verwahrung und Berichterstattung gehalten.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Zuteilung einen proaktiven Ansatz in Bezug auf das Treasury-Management widerspiegelt – insbesondere in einer Zeit, die von hoher fiskalischer Instabilität, Inflationsdruck und einer immer stärkeren Nachfrage nach alternativen dezentralen Finanzprodukten auf Seiten der institutionellen Anleger geprägt ist. Das Unternehmen betrachtet diesen Schritt als Möglichkeit, um die Resilienz und Diversifizierung seiner Bilanz zu verbessern und sich gleichzeitig am breiteren globalen Trend hin zur Eingliederung digitaler Vermögenswerte zu orientieren.