Arm geboren – reich geworden: Ein Finanzplan, der 1.400 € netto in 1.147.489 € verwandelt

"Einmal arm, immer arm", lautet eine gängige Überzeugung, der hoffentlich nicht zu viele Menschen anhängen. Aufgrund der ungleichen Vermögensverteilung wird oft schnell die Gerechtigkeitsfrage gestellt. Doch tatsächlich ist der Sozialismus, der ökologisch, ökonomisch und auch sozial in den Abgrund sowie zu Hunger und Armut führte, bereits in vielen Ländern gescheitert und wurde deshalb von der Bevölkerung abgewählt.

Trotz der höheren Steuern werden in einem Leistungssystem, für das sich die Bevölkerung entschieden hat, immer Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten mehr verdienen und ein größeres Vermögen aufbauen. Dennoch profitiert letztendlich die gesamte Bevölkerung vom steigenden Lebensstandard, während vergütete Ausbildungen und weitgehend kostenfreie Hochschulen zahlreiche Chancen eröffnen.

Darüber hinaus helfen folgende einfache Methoden, das eigene Vermögen und somit auch das Einkommen langfristig immer weiter zu steigern:

1. Finanzen unter Kontrolle bringen

Viele Menschen wissen nicht, wie viel sie im vergangenen Jahr im Durchschnitt pro Monat ausgegeben haben. Doch so verlieren wir die Kontrolle über unsere Finanzen und wissen nie, wo wir Verbesserungen vornehmen können. Selbst Menschen mit Millionenvermögen gerieten so schon sehr oft in finanzielle Schwierigkeiten.

Deshalb sollten wir ab sofort alle Belege sammeln und unsere monatlichen Ausgaben in Excel festhalten. Der Zeitaufwand ist minimal, aber der Effekt enorm. Bei jedem einzelnen Posten gibt es mit etwas Kreativität Einsparmöglichkeiten, ohne dass die Lebensqualität leiden muss. So lassen sich beispielsweise alle regelmäßigen Ausgaben (Strom, Internet, Versicherungen usw.) per Vergleichsportal reduzieren. Bei genauer Analyse fallen viele überflüssige Ausgaben ins Auge, die uns am Vermögensaufbau hindern.

Wer es schafft, die monatlichen Kosten um zehn bis 30 Prozent zu reduzieren und regelmäßig Geld zurückzuhalten, befindet sich bereits auf der Erfolgsspur zu einem Vermögen.

2. Niemals verschulden

Viele Konsumgüterhändler machen es den Käufern sehr leicht, Kredite aufzunehmen. Doch Schulden sind das Gegenteil von Vermögen und entziehen Ihnen aufgrund der Zinsen stetig immer mehr Geld.

Zwar kann sich Fremdkapital bei Firmeninvestitionen rechnen, aber auch hier ist Vorsicht vor zu hohen Schulden geboten. Sehr erfolgreiche Familienunternehmen wachsen deshalb meist organisch und verzichten auf eine hohe Bankenabhängigkeit.

3. Augen offen halten & Einnahmen erhöhen

Viele vermögende Menschen lieben ihren Beruf und empfinden ein großes Arbeitspensum nie als Belastung. Aber auch einfache Tätigkeiten können Freude bereiten, wenn wir ein Ziel vor Augen haben.

So trug der heutige Multimilliardär Warren Buffett in jungen Jahren Zeitungen aus, Starbucks-Unternehmer Howard Schultz war zuvor Barkeeper und Haushaltsgeräteverkäufer, Oprah Winfrey arbeitete vor ihrem Aufstieg zur Medienunternehmerin als Verkäuferin in einem Supermarkt, Jeff Bezos jobbte als Teenager bei McDonald’s und Elon Musk war Putzhilfe in einer Holzfabrik.

4. Bildung & Finanzwissen erweitern

Deutschland bietet eines der weltweit besten Bildungssysteme, die ohne hohe Gebühren zugänglich sind. Wer es nutzt, erhöht später meist sein Einkommen. Aber auch günstige Bücher wie „Der reichste Mann von Babylon“ sind sehr gute Leitfäden für den eigenen Vermögensaufbau.

5. Regelmäßig investieren & eigene Ideen verwirklichen

Wer nun mindestens zehn Prozent besser, jedoch so viel wie möglich des Einkommens spart, kann sein Vermögen nutzen, um es am Kapitalmarkt anzulegen oder ein eigenes Unternehmen auszubauen.

Für ersteres können Sie günstige ETFs (Indexfonds) nutzen, die weltweit investieren und über verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und Gold diversifizieren. Darüber hinaus können Sie mit dem passenden Onlinebroker auch bei den Orderkosten sparen.

Von 1871 bis heute (30.06.2025) war bisher eine Durchschnittsrendite von 6,28 Prozent mit maximalen Schwankungen von 40 Prozent möglich. Und das Schöne daran ist: Sie müssen sich nicht täglich mit der Börse beschäftigen und liegen dennoch fast immer richtig.

Quelle: https://www.lazyportfolioetf.com/

Wenn es gelingt, monatlich 300 Euro zu investieren, wächst Ihr Vermögen neben dem Spar- mit dem Zinseszinseffekt noch schneller. In zehn Jahren erreicht es durchschnittlich 48.000 Euro, nach 20 Jahren 136.000 Euro und nach 50 Jahren etwa 1.147.489 Euro.

6. Glaubenssätze & Überzeugungen ändern

All diese Schritte nützen jedoch wenig, wenn sich unsere Denkweise und Überzeugungen nicht ändern. Wer sich überwindet und nur einige Monate nach den obigen Regeln handelt, sollte die ersten Erfolge zur Motivationssteigerung nutzen, um die Anstrengungen weiter zu erhöhen.

Fazit

Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt.

Alles, was Sie sich vorstellen können, ist tatsächlich auch erreichbar, denn anders als im Sozialismus gibt es in der sozialen Marktwirtschaft keine Grenzen und niemanden, außer den eigenen Denkmustern, der Sie aufhält.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion





Zeitenwende! 3 Uranaktien vor der Neubewertung Jetzt Report kostenlos herunterladen!