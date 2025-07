dynaCERT: Starker Newsflow = bald starker Aktienkurs?

dynaCERT (TSX: DYA / WKN: A1KBAV) ein Pionier bei der Herstellung und Entwicklung von Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen + Kraftstoffeinsparungen kann in den letzten Monaten abermals mit positiven Nachrichten glänzen, doch der Aktienkurs hat bis dato überhaupt nicht drauf reagiert. Die lethargische Seitwärtsphase setzt sich fort. Es scheint sich deshalb hier erneut eine zeitkritische Einstiegschance zu ergeben, sobald sich die operativen Fortschritte in den Unternehmenszahlen und damit auch im Aktienkurs widerspiegeln.

✅ Die Montage von 1.000 HydraGEN HG1-Einheiten wird vorbereitet (10. März 2025):

dynaCERT bereitet die Montage von 1.000 HydraGEN HG1-Einheiten vor, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Auf der PDAC-Konferenz in Toronto erhielt das Unternehmen positives Feedback, insbesondere von großen Bergbau- und Ölbohrunternehmen, was die Produktionssteigerung weiter untermauert. Parallel dazu arbeitet DynaCERT an einem Verra-Projektentwurf für Emissionszertifikate, die den Einsatz der HydraGEN-Technologie in Dieselfahrzeugen und -maschinen fördern und Kunden CO₂-Einsparungen anrechenbar machen sollen – ein potenzieller zusätzlicher Wachstumstreiber.

Kevin Unrath, COO von DynaCERT, erklärte dazu: „Dieser Produktionsvorsprung signalisiert den Beginn der Umstellung des Montagewerks von DynaCERT auf einen sequenziellen Produktionsprozess mit höheren Stückzahlen, der für eine Skalierung bereit ist. Wir freuen uns, dass unser Team wertvolle Erfahrungen im Umgang mit größeren Produktionsmengen sammelt und uns damit für zukünftiges Wachstum positioniert.“

Bernd Kruper, Präsident und Direktor von DynaCERT, fügte hinzu: „Wichtige Kunden haben positive Rückmeldungen zur Leistung der von DynaCERT eingesetzten HydraGEN-Einheiten gegeben, was zu Folgeaufträgen geführt hat. Auf der Grundlage dieses Erfolgs bereiten wir uns nun auf neue und wiederholte Kundenaufträge vor.“



✅ Simply Green (Distributor von dynaCERT) meldet Rekordverkäufe (19. März 2025):

dynaCERT (TSX: DYA / WKN: A1KBAV) und Simply Green verzeichnen in Kanada Rekordverkäufe der HydraGEN-Technologie, insbesondere in den Bereichen Öl, Gas und Landwirtschaft. Ein großes Bohrunternehmen in Alberta hat nach einem erfolgreichen Pilotprojekt 170 Geräte bestellt, von denen bereits 140 im Einsatz sind und Daten für das geplante Verra-Emissionszertifikateprogramm liefern. Simply Green unterstützt Kunden mit einem erfolgreichen Umstellungsprogramm bei der Integration der Technologie, was zu reduzierten Emissionen, höherer Effizienz und geringeren Energiekosten führt. Die Partnerschaft trägt aktiv zur Förderung nachhaltiger Energielösungen und zur Erfüllung von ESG-Zielen bei.

Ed Cordeiro, Vizepräsident für den Vertrieb in Nordamerika bei dynaCERT, fügte hinzu: „Die weltweiten Bemühungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen erfordern einen professionellen und effektiven Ansatz. Die Einführung von Wasserstoff auf Abruf für Dieselmotoren ist nicht nur ein technologischer Fortschritt, sondern auch ein entscheidender Schritt in Richtung Nachhaltigkeit in der Ölindustrie, wo Effizienz und Umweltverantwortung Hand in Hand gehen. Wir heißen Simply Green im DynaCERT-Team willkommen, da ihr unermüdlicher Einsatz und ihre umfangreiche Erfahrung bei der Umsetzung von CO2-Projekten mit unserer Mission übereinstimmen, Dieselmotorenherstellern dabei zu helfen, die globale Erwärmung zu reduzieren.“

Jim Payne, Vorstandsvorsitzender und Geschäftsführer von dynaCERT, erklärte: „Im Namen des gesamten Vorstands von dynaCERT und unseres wachsenden Teams engagierter Experten für CO2-Reduzierung gratuliere ich unserem kanadischen Händler Simply Green herzlich. James Pearce und sein gesamtes Vertriebs-, Installations- und Serviceteam bringen umfangreiche Erfahrungen in der Ölbranche und in der Reduzierung von CO2-Emissionen mit unserer HydraGEN-Technologie mit. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Wochen mit unseren globalen Kunden und Händlern weiter zusammenzuarbeiten, um unsere laufenden Entwicklungen und Ziele zu besprechen.“

✅ dynaCERT begrüßt die Erweiterung des Wasserstoff Innovation Fund von Ontario (1. April 2025):

dynaCERT (TSX: DYA / WKN: A1KBAV) begrüßt die geplante Aufstockung des Wasserstoff Innovation Fund (HIF) Ontarios auf 30 Mio. CAD und die Ausweitung der Förderkriterien. Die Ankündigung erfolgte am Hauptsitz von DynaCERT, was die enge Einbindung des Unternehmens in die Entwicklung der Wasserstoffstrategie unterstreicht. Seit über sechs Jahren engagiert sich DynaCERT in politischen Gesprächen und Arbeitsgruppen, um gesetzliche Rahmenbedingungen und Förderinstrumente für saubere Technologien mitzugestalten. Das Unternehmen sieht in der HIF-Erweiterung einen klaren wirtschaftlichen Nutzen und unterstützt weitere Konsultationen zur Ausgestaltung der Wasserstoffwirtschaft in Ontario.

Herr Oosterhoff, stellvertretender Minister für energieintensive Industrien, erklärte: „Unternehmen aus Ontario wie DynaCERT sind führend – sie exportieren selbst entwickelte Wasserstofftechnologien in die ganze Welt und treiben das industrielle Wachstum hierzulande voran. Diese Investition baut auf unserer Wasserstoffstrategie und der ersten Runde des Wasserstoff-Innovationsfonds auf und unterstützt einen wachsenden Sektor, der gut bezahlte Arbeitsplätze schafft und Ontarios Energiewirtschaft für die Zukunft stärkt.“

✅ dynaCERT sammelt 5 Mio. CAD frisches Kapital durch die Ausgabe neuer Aktien zu 0,15 CAD ein (24. Juni 2025):

Bereits eine Woche nach der Ankündigung der Kapitalerhöhung wurde diese vollständig platziert. Ein starkes Zeichen!

Wie im Angebotsdokument näher beschrieben, werden die Erlöse aus dem Angebot zur Finanzierung des weltweiten Vertriebs der HydraGEN-Technologieprodukte des Unternehmens an Teilnehmer aus den Bereichen Bergbau, Öl und Gas, Transport und Stromerzeugung, als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Derzeit notiert die Aktie von dynaCERT sogar knapp unter 0,15 CAD was eine lukrative Einstiegschance darstellt.



✅ dynaCERT Inc. hat seine HydraGen-Technologie erstmals auf Kränen im Hafen von Rochefort-Tonnay-Charentes in Frankreich eingesetzt. (17. Juli 2025):

Am 1. Juli 2025 wurde erstmals ein Hafenkran in Frankreich mit der HydraGEN-Technologie von DynaCERT ausgestattet. Nach erfolgreichen Emissionstests plant die Hafenbehörde, bis Jahresende auch die restlichen vier Krane umzurüsten. Ziel ist die Reduzierung der Treibhausgasemissionen durch Hafentechnik. Die Investition beträgt 58.000 Euro. Die Installation wurde offiziell durch die Hafenleitung und DynaCERTs französischen Vertriebspartner IPMD eingeweiht.

Quelle: Port Charente Atlantique



Diese Meldungen zeigen, dass dynaCERT (TSX: DYA / WKN: A1KBAV) sowohl auf finanzieller als auch auf technologischer Seite wichtige Schritte unternimmt, um seine Führungsposition in der nachhaltigen Emissionsreduktion auszubauen und international weiter zu wachsen.



BASISINFOS

dynaCERT (TSX: DYA / WKN: A1KBAV) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Technologien zur Reduktion von CO2-Emissionen bei gleichzeitiger Kraftstoffeinsparung spezialisiert hat.

Quelle: dynaCERT

Bedenken Sie: dynaCERT erfindet das Rad nicht neu, sondern hilft bestehende Technologie durch den cleveren Einsatz von Wasserstoff und Sauerstoff effektiver und vor allem umweltfreundlicher zu nutzen.

Im Kern steht die patentierte HydraGEN -Technologie, die Wasserstoff und Sauerstoff on demand und eigenständig durch ein einzigartiges Elektrolysesystem erzeugt. Das erzeugte H2 und O2 wird in Verbrennungsmotoren (beispielsweise in Nutzfahrzeugen, Generatoren und Industrieanlagen) eingesetzt, um die Verbrennung zu optimieren, den Kraftstoffverbrauch zu senken und die Emissionen zu reduzieren. Ergänzt wird das Angebot durch die firmeneigene HydraLytica-Telematik, die zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs dient und eine Übersicht über die Schadstoff-Reduzierung gibt.

Auch der Nutzer selbst kann mittels der eigenen App die Kraftstoffeinsparung und die Reduzierung der Emissionen verfolgen.

Das Unternehmen etabliert sich zunehmend als Schlüsselfigur in der globalen Wasserstoffbranche. Strategische Finanzierungsmaßnahmen (wie die letzte Kapitalerhöhung über 5 Mio. CAD) und internationale Partnerschaften (etwa der Einsatz der Technologie bei der Rallye Dakar 2024 und 2025) sowie Kooperationen im Bereich Emissionsgutschriften mit Verra, und die Verstärkungen des Management-Teams unterstreichen das Bestreben, die Marktpräsenz weltweit auszubauen. Zudem profitiert dynaCERT (TSX: DYA / WKN: A1KBAV) von den wachsenden ESG-Anforderungen und der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Lösungen, was die langfristigen Wachstumsaussichten unterstützt.

Wie funktioniert die Technologie von dynaCERT?

Einfach gesagt: Durch die Zugabe von destilliertem Wasser (welches in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt wird) in die Luftzufuhr des Verbrennungsmotors wird der Kraftstoff besser verbrannt, der Kohlenstoffdioxid- (CO2) wie auch der Stickoxid-Ausstoß (NOx) reduziert und die Feinstaubbelastung sinkt. Mit dem verbesserten Verbrennungseffekt wird entsprechend weniger Dieselkraftstoff verbraucht. Genau diese Tatsache macht die Technologie von dynaCERT so interessant.

Quelle: dynaCERT / eigene Übersetzung



Das Ziel ist es dabei, die bereits weit verbreitete Dieseltechnologie durch Nachrüstungen effizienter in der Verbrennung zu machen. Allein durch den Einsatz der HydraGEN Produkte kann bei den getesteten Motoren der Dieselverbrauch um mindestens 5% und dementsprechend auch der CO2 Ausstoß reduziert werden. Als Faustregel gilt: Ein Liter Diesel entspricht rund 2,64 Kilogramm CO2.

Grundlage ist eine Bewertung und Untersuchung durch TÜV Nord aus dem Jahr 2018, die in Zusammenarbeit mit EMITEC/Continental die HydraGEN Technologie auf einem auf einem 2018er MAN TGX 18.460 LKW installiert wurde und folgende Ergebnisse erzielte:

Bislang wird die Technologie vor allem bei Diesel LKWs in Kanada und bei Diesel Generatoren in Bergbauminen eingesetzt. Doch auch andere Einsatzgebiete wie Schiffe, Lokomotiven und Schulbusse sind in Zukunft denkbar.

Einige Impressionen aus dem Praxiseinsatz von HydraGEN in der realen Welt

Quelle für alle obenstehenden Fotos: dynaCERT

Für große Speditionen und Logistiker lohnt sich der Einsatz von dynaCERTs Technologie je nach Kilometerleistung bereits nach 7 bis 12 Monaten. Soll heißen, ab dann zahlt sich die Einsparung des Kraftstoffes in barer Münze aus. Auch für die Bergbaubranche generell ist die Technologie äußerst interessant. Nach der einmaligen Anschaffung werden damit die Produktionskosten auf lange Sicht gesenkt, da weniger Kraftstoff verbraucht wird, und auch die Ölwechselintervalle des Motors nachweislich verlängert werden konnten.

Abschließend kann man festhalten, dass die dynaCERT Aktie aufgrund mehrerer Faktoren langfristig Chancen bietet. Auch ein Blick auf den Chart zeigt, dass die Notierung derzeit auf ein günstiges Niveau zurückgekommen ist.

Innovative Technologie: Die HydraGEN Technologie zeigt nachweislich, dass sie den Kraftstoffverbrauch senken und Emissionen reduzieren kann

Wachsende Nachfrage: Die weltweiten ESG-Trends und das steigende Interesse an nachhaltigen Lösungen schaffen einen großen Markt für die Produkte des Unternehmens

Globale Expansion: Strategische Partnerschaften, die Verstärkung des Management-Teams und Finanzierungsrunden stärken die internationale Präsenz und Wettbewerbsfähigkeit im wachsenden Wasserstoffsektor (man hält 15% an Cipher Neutron)

