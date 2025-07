DeFi Technologies verwaltet die HYPE-Treasury-Strategie von Nuvve über die neu gegründete DeFi Advisory Business Line

Toronto (ots/PRNewswire) -- DeFi Technologies hat den Geschäftsbereich DeFi Advisory ins Leben gerufen, umbörsennotierten Unternehmen institutionelle Treasury-Lösungen für digitaleVermögenswerte anzubieten, die Vermögensverwaltung, Handelsabwicklung undstrategische Beratung über eine integrierte Plattform umfassen.- Das erste Mandat der Advisory-Sparte ist mit Nuvve Holding Corp. , die DeFiTechnologies mit der Verwaltung ihrer HYPE-Token-Treasury-Strategie,einschließlich Verwahrung, OTC-Abwicklung über Stillman Digital undLeistungsoptimierung, beauftragt hat.- DeFi Technologies wird wiederkehrende Verwaltungsgebühren auf Basis desverwalteten Treasury-Vermögens (AUM) erhalten , die vierteljährlich entwederin Form von Aktien oder Bargeld ausgezahlt werden, was das skalierbare,gebührenbasierte Geschäftsmodell des Unternehmens stärkt, da die Beteiligungdes öffentlichen Marktes an digitalen Vermögenswerten zunimmt.DeFi Technologies Inc. (das " Unternehmen " oder " DeFi Technologies ") (Nasdaq:DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lückezwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesenschließt, freut sich bekannt zu geben, dass sein neu gegründeterGeschäftsbereich DeFi Advisory als Vermögensverwalter für die kürzlichangekündigte HYPE-Treasury-Strategie von Nuvve Holding Corp. (Nasdaq: NVVE)bestellt wurde.Nuvve, ein weltweit führender Anbieter von Vehicle-to-Grid (V2G)-Technologie undNetzmodernisierung, hat seine Corporate Treasury Policy um HYPE erweitert - dasnative Token von Hyperliquid und eine der am schnellsten wachsenden dezentralenBörsen (DEX) der Welt. Die Investition spiegelt das Engagement von Nuvve fürlangfristiges Wachstum, digitale Innovation und eine verantwortungsvolleBeteiligung am dezentralen Finanz-Ökosystem wider.DeFi Advisory wurde gegründet, um börsennotierten Unternehmen institutionelleTreasury-Lösungen für digitale Vermögenswerte bereitzustellen, und wird diesichere Verwahrung überwachen, OTC-Transaktionen durchführen und aktiveStrategien zur Optimierung der Performance der HYPE-Position von Nuvveverwalten. Die Vergütung für diese Dienstleistungen wird vierteljährlich auf derGrundlage eines Prozentsatzes des verwalteten Vermögens in Form von Aktien(Optionsscheine oder Aktien) oder Bargeld gezahlt, je nach Ermessen von Nuvve.Die Vereinbarung umfasst auch den Einsatz von Stillman Digital, einerTochtergesellschaft von DeFi Technologies, zur Durchführung vonOTC-Transaktionen und zur Unterstützung der laufenden Käufe digitalerVermögenswerte durch Nuvve."DeFi Advisory stellt eine bedeutende Weiterentwicklung unseres Geschäftsmodells