Osisko Development sichert sich eine Finanzierungsfazilität in Höhe von 450 Millionen US-Dollar zur Entwicklung des Goldprojekts Cariboo

- Projektkreditfazilität in Höhe von 450 Millionen US$ vom neuen strategischen Partner Appian Capital Advisory gesichert, um die Entwicklung und den Bau des Goldprojekts Cariboo in B.C., Kanada, zu finanzieren.

Eine erste Inanspruchnahme in Höhe von 100 Millionen US$ ermöglicht es dem Unternehmen, die Aktivitäten vor dem Bau des Projekts zu beschleunigen und das Risiko für das Projekt erheblich zu verringern.

350 Millionen US$ in weiteren Inanspruchnahmen, die bei einer endgültigen Investitionsentscheidung zur Verfügung stehen, vorbehaltlich bestimmter üblicher Projektmeilensteine und aufschiebender Bedingungen.

- Starke Befürwortung und Grundfinanzierungszusage von einem führenden Investmentfonds, der sich ausschließlich auf langfristige Werte im Bergbaubereich konzentriert.

- Erste Inanspruchnahme zur Unterstützung einer Infill-Bohrkampagne, bestimmter detaillierter Ingenieursarbeiten, der Beschaffung, untertägiger Erschließungsarbeiten, der Planung der Betriebsbereitschaft und anderer anfänglicher Arbeiten.

- Verbesserung der finanziellen Flexibilität durch die geplante Rückzahlung des ausstehenden befristeten Darlehens in Höhe von 25 Millionen US- bei National Bank zur vollständigen Finanzierung des Baus von Cariboo.

Montreal, Québec, 21. Juli 2025 - Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) („Osisko Development‘ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-developm ...) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein Kreditabkommen mit von Appian Capital Advisory Limited („Appian“) beratenen Fonds in Bezug auf eine vorrangig besicherte Projektkreditfazilität (die „Kreditfazilität“) in Höhe von insgesamt 450 Millionen US$ für die Entwicklung und den Bau seines genehmigten, zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo („Cariboo“ oder das „Projekt“) im Zentrum von British Columbia („B.C.“), Kanada, abgeschlossen hat.

Die Kreditfazilität stellt strategisches Kapital und erhöhte finanzielle Flexibilität bereit, während das Unternehmen Cariboo durch die nächste Phase der Bauvorbereitung und die ersten Arbeitsmeilensteine auf dem Weg zur Baureife vorantreibt. Die Kreditfazilität ist in zwei Tranchen strukturiert, die auf den geplanten Entwicklungszeitplan des Projekts abgestimmt sind. Eine erste Inanspruchnahme in Höhe von 100 Millionen US$ (die „erste Inanspruchnahme“) wurde abgeschlossen und wird für Folgendes verwendet: (i) Durchführung einer 13.000 Meter umfassenden Infill-Bohrkampagne zur Risikominderung der Annahmen für die Minenplanung des Projekts; (ii) Finanzierung der Vorkonstruktions- und Bauaktivitäten zur Entwicklung von Cariboo; (iii) Rückzahlung des bestehenden ausstehenden Darlehens des Unternehmens bei der National Bank of Canada in Höhe von 25 Millionen US$, das im Oktober 2025 fällig wird; und (iv) Erfüllung der allgemeinen Betriebskapitalanforderungen des Projekts.

„Wir freuen uns sehr, Appian als neuen Eckpfeiler-Investor begrüßen zu dürfen. Dies ist eine bedeutende Bestätigung für das Goldprojekt Cariboo und ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer Bauentscheidung“, sagte Sean Roosen, Chairman und CEO. „Nachdem wir vor kurzem eine aktualisierte Machbarkeitsstudie für das Projekt abgeschlossen haben, stellt die Fazilität in Höhe von 450 Millionen US$ eine wichtige Finanzierungszusage dar und ermöglicht es uns, die Dynamik in Richtung einer offiziellen Investitionsentscheidung aufrechtzuerhalten. Die Fazilität ist so strukturiert, dass sie uns finanzielle Flexibilität bietet, während wir die Bauvorbereitungs- und Bauaktivitäten weiter vorantreiben und versuchen, das Projekt für den Bau vollständig zu finanzieren. Appian ist der führende Investor im Bergbausektor und kann auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der Identifizierung und Unterstützung der Entwicklung von qualitativ hochwertigen Assets bis hin zur die Produktion verweisen - wir freuen uns über das Vertrauen in unser Team und unsere Vision, die nächste große kanadische Goldmine zu entwickeln.“

Michael W. Scherb, Gründer und CEO von Appian, sagte: „Das Goldprojekt Cariboo passt perfekt zur disziplinierten, technisch orientierten Investitionsstrategie von Appian. Es befindet sich in einer stabilen Jurisdiktion, verfügt über eine robuste bestehende Mineralienbasis mit deutlichem Aufwärtspotenzial und wird von einem erfahrenen Managementteam geleitet. Das Projekt verfügt auch über Genehmigungen, die einen kurzfristigen Fortschritt bis zur Produktion ermöglichen. Diese Transaktion unterstreicht die Stärke von Appians Angebot an zweckbestimmten Krediten und Royalties, einschließlich des Mehrwerts, den unser marktführendes technisches Team den Projekteigentümern bieten kann. Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Team von Osisko, um das Projekt voranzutreiben.“

BEDINGUNGEN DER KREDITFAZILITÄT - 450 MILLIONEN US$

- Kreditlimit: Eine vorrangig gesicherte Kreditfazilität in Höhe von 450 Millionen US$ über das hundertprozentige Tochterunternehmen des Unternehmens, Barkerville Gold Mines Ltd. („Barkerville“).

Erste Inanspruchnahme: 100 Millionen US$, die bei Abschluss (21. Juli 2025) abgerufen werden.

Nachfolgende Inanspruchnahmen: 350 Mio. US$, die in bis zu vier aufeinanderfolgenden Tranchen abgerufen werden können, stehen für einen Zeitraum von bis zu 36 Monaten nach Abschluss der ersten Inanspruchnahme zur Verfügung, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Projektmeilensteine und üblicher Bedingungen (die „ nachfolgenden Inanspruchnahmen“ ), wobei jede Inanspruchnahme einen Mindestbetrag von 50 Mio. USD umfasst.

- Laufzeit und Fälligkeit: Die Kreditfazilität wird am 21. Juli 2033 oder 8,0 Jahre nach Abschluss fällig. Wenn das Unternehmen keine weiteren Inanspruchnahmen vornimmt, wird die Kreditfazilität am 21. Juli 2028 bzw. 3,0 Jahre nach Abschluss der ersten Inanspruchnahme fällig.

- Zinssatz:

Die für die erste Inanspruchnahme aufgelaufenen Zinsen sind vierteljährlich nachträglich in Höhe des 3-Monats-SOFR (Secured Overnight Financing Rate) zuzüglich einer Anpassung von 0,10 % pro Jahr und einer Marge von 9,50 % pro Jahr (vorbehaltlich einer Untergrenze von 2,00 % für den SOFR) zu zahlen. In den ersten 12 Monaten nach Abschluss der Transaktion hat das Unternehmen die Möglichkeit, bis zu 100 % der aufgelaufenen Zinsen in bar oder in Form von Sachleistungen zu zahlen („ PIK “). Jeder PIK-Betrag wird der Restschuld hinzugerechnet. Danach und vor allen nachfolgenden Inanspruchnahmen können bis zu 50 % der Zinsen nach Wahl des Unternehmens in Form von Sachleistungen gezahlt werden.

Bei jeder Inanspruchnahme, die über die anfängliche Inanspruchnahme hinausgeht, wird die Kreditfazilität auf einen 3-Monats-SOFR zuzüglich einer Marge von 0,10 % p.a. und 7,50 % p.a. (vorbehaltlich einer Untergrenze von 2,00 % SOFR) herabgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt und fortan sind alle Zinsen vierteljährlich nachträglich in bar zu zahlen.

- Verwendung des Erlöses: Die Kreditfazilität wird (i) zur Rückzahlung der ausstehenden Schulden im Rahmen der bestehenden Kreditfazilität der National Bank of Canada und (ii) zur Finanzierung der Bauvorbereitungsaktivitäten, der Erschließung, des Baus, des Betriebs und des Betriebskapitals des Goldprojekts Cariboo und von Barkerville verwendet werden.

- Vorauszahlungen: Die Kreditvereinbarung enthält Bestimmungen und Bedingungen hinsichtlich der Kreditfazilität, die für eine Transaktion dieser Art üblich sind.

- Sicherheiten: Die Verpflichtungen aus der Kreditfazilität werden vom Unternehmen im Rahmen einer Garantie mit beschränktem Rückgriffsrecht garantiert und durch ein erstrangiges Sicherungsrecht an allen vom Unternehmen gehaltenen Aktien von Barkerville gesichert. Darüber hinaus sind die Verpflichtungen durch ein erstrangiges Sicherungsrecht an allen gegenwärtigen und zukünftigen Vermögenswerten und Liegenschaften von Barkerville gesichert.

- Gebühren: Die Kreditfazilität ist mit den für eine Fazilität dieser Art üblichen Vorab- und Bereitstellungsgebühren verbunden.

- Warrants: In Verbindung mit der Kreditfazilität wird Osisko Development Appian 5.625.031 nicht übertragbare Warrants für den Erwerb von Stammaktien (die „Warrants“) gewähren. Jeder Warrant berechtigt Appian zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine „Stammaktie“) zu einem Ausübungspreis von 4,43 CAD pro Stammaktie am oder vor dem 21. Juli 2028 (3,0 Jahre nach Abschluss). Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen die Warrants von Zeit zu Zeit zu einem Preis zurückkaufen, der ihrer Black-Scholes-Bewertung entspricht. Die Warrants unterliegen einer gesetzlich vorgeschriebenen Haltefrist gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen.

- Zusicherungen, Garantien und Zusagen: Die Kreditvereinbarung enthält hinsichtlich der Kreditfazilität Bedingungen, die für eine Transaktion dieser Art üblich sind.

Die obige Zusammenfassung der wichtigsten Bedingungen der Kreditfazilität wird in ihrer Gesamtheit durch den vollständigen Text der Kreditvereinbarung vom 21. Juli 2025 zwischen Barkerville, Appian, TSX Trust Company als Sicherheitenverwalter und Appian ODV (Jersey) Ltd. als Verwaltungsstelle qualifiziert, von der eine Kopie auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens verfügbar sein wird.

Berater

GenCap Mining Advisory fungiert als Projektfinanzierungsberater für Osisko Development. Maxit Capital LP fungiert als strategischer Berater des Unternehmens in Zusammenhang mit der ersten Inanspruchnahme. Bennett Jones LLP fungiert als Rechtsberater für das Unternehmen. Torys LLP fungiert als Rechtsberater von Appian.

Über Appian Capital Advisory Limited

Appian Capital Advisory Limited ist der Anlageberater für langfristige, wertorientierte Privatkapitalfonds, die in Unternehmen in der Metallindustrie, im Bergbau und in angrenzenden Branchen investieren. Appian ist ein führender Anlageberater mit globaler Erfahrung in Südamerika, Nordamerika, Australien und Afrika und einer erfolgreichen Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Unternehmen in der Metallindustrie, im Bergbau und in angrenzenden Industriezweigen, um ihre Entwicklungsziele zu erreichen, wobei ein globales Betriebsportfolio mit etwa 5.000 Mitarbeitern betreut wird. Appian verfügt über ein globales Team von 88 Investmentexperten, das finanzielle und technische Fachkenntnisse kombiniert und über Niederlassungen in London, Abu Dhabi, New York, Dubai, Belo Horizonte, São Paulo, Peking, Hongkong, Toronto, Lima und Perth verfügt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.appiancapitaladvisory.com.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein kontinentalnordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemals produzierende Bergbaureviere in bergbaufreundlichen Gerichtsbarkeiten mit Potenzial für Bezirksgröße konzentriert. Die Zielsetzung des Unternehmens ist, durch die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts, dem zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekt Cariboo in Zentral-B.C., Kanada, zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Die Projektpipeline wird durch das Projekt Tintic im historischen Bergbaurevier East Tintic in Utah (USA) und das Goldprojekt San Antonio in Sonora (Mexiko) ergänzt – Brownfield-Liegenschaften mit beträchtlichem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten, Zugang zu bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial- und umweltverträgliche Bergbauprojekte zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskodev.com oder wenden Sie sich an:

Sean Roosen

Chairman und CEO

E-Mail: sroosen@osiskodev.com

Telefon: +1 (514) 940-0685

Philip Rabenok

Vice President, Investor Relations

E-Mail: prabenok@osiskodev.com

Telefon: +1 (437) 423-3644

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

WARNHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") betrachtet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen naturgemäß voraus, dass Osisko Development bestimmte Annahmen trifft, und bergen zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Leistungsgarantie dar. Wörter wie "können", "werden", "würden", "könnten", "erwarten", "glauben", "planen", "antizipieren", "beabsichtigen", "schätzen", "fortsetzen", "Ziel", "Strategie" oder die negative oder vergleichbare Terminologie sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunft und unter Vorbehalt verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen beruhen auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Vorhersage oder Projektion zugrunde gelegt wurden, einschließlich der Annahmen, Qualifikationen und Beschränkungen in Bezug auf den Fortschritt und die Entwicklung des Projekts, die Verwendung der Erlöse aus der Inanspruchnahme der Kreditfazilität, die Auswirkungen der Kreditfazilität auf das Unternehmen und seine Finanzlage und -verteilung, den geplanten Arbeitsplan und die Aktivitäten auf dem Projekt sowie den Zeitplan, den Umfang und die Ergebnisse dieser Aktivitäten und die damit verbundenen Kosten, die Fähigkeit und den Zeitplan des Unternehmens, die kommerzielle Produktion zu erreichen (wenn überhaupt), die Fähigkeit des Unternehmens, die nächste große kanadische Goldmine bei Cariboo zu entwickeln, und die Fähigkeit und der Zeitplan des Unternehmens, die Bedingungen für spätere Vorschüsse im Rahmen der Kreditfazilität zu erfüllen und somit den Restbetrag der Kreditfazilität in Anspruch zu nehmen, die Fähigkeit des Unternehmens, die verbleibende Finanzierung aufzubringen oder zu arrangieren, die für den Abschluss des Baus von Cariboo erforderlich ist, der Zeitplan und die Fähigkeit des Unternehmens, eine endgültige Investitionsentscheidung zu treffen, die endgültigen Kapitalkosten und der Zeitplan für den Bau von Cariboo, die Fähigkeit des Unternehmens, die Kreditfazilität zu bedienen und zu tilgen, sei es aus dem Betrieb von Cariboo oder aus anderen Quellen, das Explorationspotenzial bei Tintic und San Antonio, die Fähigkeit des Unternehmens, langlebige, sozial- und umweltverträgliche Bergbauprojekte zu entwickeln, die Fähigkeit des Unternehmens, die Mineralressourcen auf allen seinen Projekten zu erweitern. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden, einschließlich der Risiken in Zusammenhang mit der Erfüllung der Bedingungen für eine spätere Vorauszahlung im Rahmen der Kreditfazilität; der Fähigkeit des Unternehmens, die Verpflichtungen im Rahmen der Kreditfazilität einzuhalten; der Risiken in Zusammenhang mit der Exploration und der potenziellen Erschließung, dem Bau und dem Betrieb des Projekts; der Genauigkeit der geschätzten Kosten für die Erschließungsaktivitäten auf dem Projekt und der Risiken in Zusammenhang mit Kostenüberschreitungen; der Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel (einschließlich Projektfinanzierung) für das Projekt zu beschaffen; Geschäfts- und Wirtschaftsbedingungen in der Bergbaubranche im Allgemeinen; Schwankungen der Rohstoffpreise und der Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Mineralvorkommen; behördliche Rahmenbedingungen und das Vorhandensein von Gesetzen und Bestimmungen, die den Bergbau einschränken könnten; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Liegenschaften zu erhalten, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; sowie andere Risikofaktoren, denen sich das Unternehmen gegenübersieht und die im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens, im Jahresabschluss und in den Erläuterungen und Analysen des Managements sowie in anderen öffentlichen Unterlagen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil des Unternehmens veröffentlicht wurden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, können keine Zusicherungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Aktivitäten und Leistungen gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Leistungsgarantie, und es kann nicht garantiert werden, dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

