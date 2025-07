Was spricht für Nike als Turnaround-Investment? 1. Kursfantasie durch positive Überraschungen

Analysten sehen im Q4 2025 das Tief des Turnarounds: HSBC spricht von einer „swoosh‑förmigen“ Erholung (keine schnelle V‑Form, aber stetiger Aufstieg) und stufte die Aktie auf Buy hoch und hob das Kursziel von 60 USD auf 80 USD.

Jefferies hält weiterhin an der Buy-Bewertung fest und kündigt ein Kursziel von 115 USD an – eine potenzielle Steigerung um fast 85 % vom aktuellen Niveau. 2. Einstieg zu attraktiver Bewertung

Nike wird derzeit historisch günstig bewertet, mit moderatem KUV, was gerade bei Erholungs- oder Turnaround-Szenarien attraktiv wirkt. Eine latent hohe Bewertungslücke zur Konkurrenz (z. B. Adidas) unterstreicht das Potenzial. 3. Klare Turnaround-Story: Strategie und Trigger

Der neue CEO Elliott Hill hat den „Win Now“-Plan initiiert: Bereinigung der Überbestände (besonders in Lifestyle-Produkten wie Air Force 1, Air Jordan 1, Dunk), und strategischer Ausbau des Frauen- und Direct‑To‑Consumer-Geschäfts. 4. Analysten-Zustimmung und steigende Stimmung HSBC betont, dass sich der Abwärtstrend langsam umkehrt, und hebt die Aktie auf „Buy“ mit Kursziel 80 USD. Jefferies sieht das Q4 als „Bottom“ der Erholung – mit Umsatz‑ und Margensteigerung durch einfachere Jahresvergleiche und verbessertem Produktmix. Man hält weiterhin an der Buy-Bewertung fest und kündigt ein Kursziel von 115 USD an.