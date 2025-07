Monarq Asset Management ernennt Sam Gaer zum Leiter der Anlageabteilung (CIO) zur Leitung der Richtungsstrategie

Nach einem Jahrzehnt erfolgreicher Delta-neutraler und Market-Making-Strategien erweitert Monarq seine direktionalen Fähigkeiten, um ein breiteres Spektrum an risikobereinigten Renditen zu erzielen. Die Strategie legt den Schwerpunkt auf überzeugende Themen, asymmetrische Engagements und taktische Volatilitäts-Overlays, die das Unternehmen in die Lage versetzen, die sich verändernden Marktbedingungen präzise zu steuern.

NEW YORK, 21. Juli 2025 /PRNewswire/ -- Monarq Asset Management („Monarq"), eine führende Multi-Strategie-Investmentfirma, die früher als MNNC Group bekannt war, freut sich, die Ernennung von Sam Gaer zum Leiter der Anlageabteilung (CIO) bekannt zu geben, der die Directional Investment Strategy leiten wird. Mit mehr als 25 Jahren Führungserfahrung in den Bereichen institutioneller Handel, Marktinfrastruktur und systematische Vermögensverwaltung bringt Sam Gaer fundiertes Fachwissen mit, um die nächste Wachstumsphase von Monarq zu unterstützen.

Die direktionale Strategie von Monarq hat im bisherigen Jahresverlauf eine starke Performance erzielt, wobei eine disziplinierte Risiko- und Kapitalallokation beibehalten wurde. Mit der Unterstützung von globalem institutionellem Kapital über seine USD- und BTC-denominierten Fonds skaliert Monarq nun den Zugang zu Directional als ergänzende Quelle für absolute Renditen innerhalb seiner Plattform.

„Wir freuen uns, Sam in unserem Team willkommen zu heißen", sagte Shiliang Tang, Geschäftsführer und geschäftsführender Gesellschafter. „Seine Führung verbessert unsere Fähigkeit, asymmetrische Renditen zu erzielen und wichtige Katalysatoren im Bereich der digitalen Anlagen zu antizipieren.

Herr Gaer war zuvor Mitverwalter des Flaggschiff-Fonds von BlockTower Capital und gründete Katana Financial, ein führendes Unternehmen für systematischen Handel. Er war außerdem Leiter der Anlageabteilung (CIO) bei FINRA und EVP/CIO bei NYMEX, wo er wichtige technologische Umgestaltungen und strategische Initiativen leitete. Er hat einen Abschluss in Unternehmensfinanzierung von der Wharton School der University of Pennsylvania.

Informationen zu Monarq Asset Management

Monarq Asset Management, ehemals MNNC Group, ist ein Multi-Strategie-Anlageverwalter für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Erzielung konsistenter, risikoangepasster Renditen unter allen Marktbedingungen konzentriert. Das Team, das von ehemaligen Führungskräften von Unternehmen wie LedgerPrime, Tower Research und BlockTower Capital geleitet wird, verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen quantitativer Handel, Volatilitätsstrategien und digitale Marktstruktur.

