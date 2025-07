SMA mit größerem Minus als gedacht - Aktie unter Druck

Es ist mit der Entwicklung in den USA aber sehr gefährlich! Denn das worauf sich Jefferies bezieht machte ja im Q1 nur noch ca. 18 % des Umsatzes aus. 82 % waren große Anlagen und Batteriespeichersysteme.





Und heute gibt es die Meldung über einen 500+ MW Auftrag für Vestas aus den USA. Verbunden mit der Feststellung, das aufgrund des vorgezogenen Endes bei den Steuergutschriften da jetzt eine Auftragswelle folgen könnte.





Und genau das gilt ja auch bei Solar bzw. SMA Solar. Wenn First Solar etc. ausreichend Module an den Start bekommen und z.B. Tesla ausreichend Batterien.





Dieses Verhältnis und diese absehbare Auftragswelle wird sträflich mißachtet, was sehr teuer werden könnte für Leerverkäufer jetzt.