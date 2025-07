SMA Solar Technology Aktie kommt unter die Räder - 21.07.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SMA Solar Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +45,30 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -10,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,90 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SMA Solar Technology auf +48,82 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,49 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,04 % 1 Monat +13,90 % 3 Monate +45,30 % 1 Jahr -19,01 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SMA Solar Technology Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die jüngste EBITDA-Verbesserung von SMA Solar Technology im zweiten Quartal, die jedoch von strategischen Unsicherheiten überschattet wird. Es wird über die Chancen im Bereich der Großanlagen und Batteriespeichersysteme, insbesondere in den USA, und die potenziellen Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie diskutiert. Zudem stehen die Aktivitäten von Shortsellern und die Herabstufung durch Jefferies im Fokus, was auf eine negative Markterwartung hindeutet.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 659,65 Mio.EUR wert.

Der Wechselrichter-Hersteller SMA Solar hat im zweiten Quartal die Erwartungen von Experten verfehlt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe minus 15,5 Millionen Euro betragen, teilte das Unternehmen am späten Montagabend …

SMA Solar Technology AG anticipates a financial downturn in H1 2025, with sales and earnings falling sharply due to significant inventory impairments. The full report is expected on August 7, 2025.

SMA Solar Technology AG legt vorläufige Zahlen für H1 2025 vor: Umsatz und Gewinn sinken deutlich, vor allem durch hohe Wertminderungen. Mehr Details gibt es im Halbjahresbericht am 7. August.

SMA Solar Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die SMA Solar Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SMA Solar Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.