Century Lithium meldet Herstellung von Lithiummetall-Anoden in Batteriequalität aus Lithiumkarbonat von Angel Island

21. Juli 2025 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / Century Lithium Corp. (TSXV:LCE) (OTCQX:CYDVF) (Frankfurt:C1Z) („Century Lithium“ oder „das Unternehmen“) freut sich, über die Fortschritte von Alpha-En Corporation aus Hopewell Junction, New York, bei der erfolgreichen Umwandlung des Lithiumkarbonats (Li2CO3) von Century Lithium in Lithiummetall-Anoden („Li-MA“) in Batteriequalität zu berichten. Die Li-MA wurden unter Verwendung von Lithiumkarbonat hergestellt, das aus dem zu 100 % im Besitz von Century Lithium befindlichen Lithiumprojekt Angel Island im Esmeralda County, Nevada, und der dazugehörigen Demonstrationsanlage im Nye County, Nevada, gewonnen wurde.