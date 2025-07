Nur ein kleiner Schritt / Kommentar von Bernd Kramer

Freiburg (ots) - Politik hat auch etwas mit Symbolik zu tun. Treffen

Wirtschaftskapitäne und der Kanzler zusammen, um Milliarden Euro an

Investitionen in der Bundesrepublik zu verkünden, ist das kein schlechtes

Zeichen. Es vermittelt zumindest Aufbruchstimmung. Diese kann das Land

gebrauchen. Denn so groß war die Verunsicherung bei den Bürgerinnen und Bürgern

schon lange nicht mehr. So werden nüchterne Zusagen für Investitionen, die wohl

ohnehin getätigt werden würden, zu Balsam für geschundene Seelen. Doch werden

sie nicht ausreichen, um die Volkswirtschaft wieder auf Vordermann zu bringen.

Dies schaffen auch die Extra-Milliarden-Ausgabenpakete für Verteidigung und

Infrastruktur nicht, die Berlin auf den Weg gebracht hat. Sie werden zu

Strohfeuern verkümmern, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die

Einstellung in den Köpfen nicht ändern. Wenn weniger Junge mehr Alte versorgen

müssen, bedeutet das Mehrarbeit. Auch der Erhalt der Infrastruktur verlangt

zusätzliche Arbeitsstunden, wenn weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

https://mehr.bz/khs203q



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59333/6081393

OTS: Badische Zeitung