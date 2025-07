Im Jahr 2024 verzeichnete der Markt für kommerzielle Serviceroboter ein stetiges Wachstum, wobei chinesische Anbieter 84,7 % der weltweiten Lieferungen ausmachten. Laut IDC hat KEENON Robotics mit einem Anteil von 22,7 % an den weltweiten Lieferungen den ersten Platz eingenommen. Dies ist auf das umfassende Produktangebot zurückzuführen, das Roboter für Lieferungen, Reinigung, Desinfektion und Führung umfasst. Die Flaggschiff-Lieferroboter des Unternehmens sind in den Bereichen Gastronomie, Gesundheitswesen und Hotellerie weit verbreitet.

SHANGHAI, 22. Juli 2025 /PRNewswire/ -- KEENON Robotics behauptet weiterhin seine weltweite Führungsposition im Markt für kommerzielle Serviceroboter und ist laut den neuesten Berichten von IDC, einem führenden IT-Marktforschungsunternehmen, gemessen am Versandanteil weltweit die Nummer 1. Die am 18. Juli veröffentlichten Berichte „Global Commercial Delivery Service Robot Market Share 2024" (Marktanteile kommerzieller Lieferroboter weltweit 2024) und „Global Commercial Cleaning Robot Market Share 2024" (Marktanteile kommerzieller Reinigungsroboter weltweit 2024) unterstreichen die anhaltende Branchenführerschaft von KEENON Robotics, das sich sowohl im Segment der globalen Lieferroboter als auch im Segment der Lebensmittel-Lieferroboter den ersten Platz gesichert hat.

Der weltweite Markt für Zustellroboter wächst schnell, wobei KEENON Robotics mit einem Marktanteil von 29,8 % führend in diesem Sektor ist. Das Unternehmen dominiert auch den Bereich der Essensauslieferungsroboter mit einem überwältigenden Anteil von 40,4 % und steht sowohl bei den Lieferungen als auch beim Umsatz an erster Stelle, was seine Marktführerschaft weiter festigt.

Als weltweit führender Anbieter von kommerziellen Servicerobotern und -lösungen ist KEENON Robotics seit 2010 an der Spitze des Marktes für fortschrittliche Serviceroboter. Durch den Einsatz von Spitzentechnologien in den Bereichen Robotik und Cloud Computing genießt das Unternehmen das Vertrauen von Unternehmen weltweit. KEENON Robotics hat es sich zur Aufgabe gemacht, Werte zu schaffen, Innovationen zu fördern und zum Wachstum der Branche in verschiedenen Bereichen beizutragen.

