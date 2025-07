DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Initiative der deutschen Wirtschaft:

"War das schon der Ruck, der durch Deutschland gehen muss? Die Wende zu mehr Wachstum? Man sollte vorsichtig sein mit allzu optimistischen Prognosen, aber zumindest war es ein Aufbruchssignal - und ein überfälliger Kontrast zu den Koalitionsquerelen um die Besetzung des Bundesverfassungsgerichts. Im Kanzleramt haben 61 Unternehmen - Großkonzerne, Mittelständler und Investoren - eine Allianz für ein wirtschaftlich starkes Deutschland gegründet. Mehr als 600 Milliarden Euro wollen sie in den nächsten drei Jahren in die heimische Wirtschaft investieren und damit die Grundlage dafür schaffen, technologisch an der Weltspitze zu bleiben. Ja, viele Investitionen waren schon länger geplant. Dennoch: Das öffentlichkeitswirksame Bekenntnis zum Heimatstandort ist wertvoll. Denn der seit Jahren stagnierenden deutschen Wirtschaft steht ein Doppelschock bevor."/yyzz/DP/nas