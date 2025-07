STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Investitionsgipfel:

"Man kann kritisch anmerken, dass es sich bei diesen angekündigten Investitionen um Projekte handelt, die ohnehin bereits geplant waren. Oder auch, dass Vertreter des Mittelstands beim Investitionsgipfel fehlten. Doch so ein Gipfel hat natürlich auch eine symbolische Wirkung. Insofern kann man Treffen durchaus als Erfolg sehen. Doch es wirkt ein wenig so, als wenn ein Betrieb ein besonders ausschweifendes Sommerfest ausrichtet, um die Stimmung in der Belegschaft zu verbessern. Das ist nicht unwichtig - doch es reicht eben nicht. Eine echte Wirtschaftswende braucht eine solide Grundlage."