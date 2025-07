Termine am 22. Juli 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 22. Juli 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Sartorius, Q2-Zahlen

07:00 FRA: Sartorius Stedim Biotech, Q2-Zahlen

07:00 NLD: Akzo Nobel, Q2-Zahlen

07:00 CHE: Julius Bär, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen

07:00 CHE: Givaudan, Halbjahreszahlen

07:00 NOR: Norsk Hydro, Q2-Zahlen

07:30 SWE: Alfa Laval, Q2-Zahlen

08:00 FRA: Dassault Aviation, Q2-Zahlen

09:30 FRA: Remy Cointreau, Hauptversammlung

12:00 USA: Danaher, Q2-Zahlen

12:30 USA: General Motors, Q2-Zahlen

12:30 USA: KeyCorp, Q2-Zahlen

12:45 USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen

12:45 USA: Halliburton, Q2-Zahlen

12:55 USA: Coca-Cola, Q2-Zahlen

13:00 USA: Philip Morris, Q2-Zahlen

13:00 USA: Sherwin-Williams, Q2-Zahlen

13:30 USA: Lockheed Martin, Q2-Zahlen

17:45 CHE: Temenos Group, Q2-Zahlen

18:00 DEU: Flatexdegiro, Q2-Umsatz

18:00 NLD: ASM International, Halbjahreszahlen

19:00 AUT: A1 Group (Telekom Austria), Q2-Zahlen

22:00 USA: Texas Instruments, Q2-Zahlen

22:05 DEU: SAP, Q2-Zahlen (23.00 h Analystencall)

22:05 USA: Capital One Financial, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:00 FIN: Arbeitslosenquote 6/25

10:00 POL: Einzelhandelsumsatz 6/25

14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:30 USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 7/25 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 7/25



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Oberlandesgericht Stuttgart verhandelt Klage vom Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) gegen die «Lidl Plus»-App, Stuttgart

DNK: Informelles Treffen der Justiz- und Innenminister der EU-Staaten (Tag 1), Kopenhagen °



