JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Fluggesellschaft haben mit ihren Quartalszahlen die Konsensschätzungen übertroffen und gehe von einer weiter guten Entwicklung der Ticketpreise aus, schrieb Harry Gowers am Montagabend nach dem Zwischenbericht. Er hob seine Schätzungen an und traut der Aktie weitere Kursgewinne zu./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 20:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,82 % und einem Kurs von 24,61EUR auf Lang & Schwarz (21. Juli 2025, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry Gowers

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A