Dax bleibt auf Richtungssuche

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE - Der Dax bleibt unweit seines Rekordes auf Schlingerkurs. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels rund 0,4 Prozent tiefer auf 24.205 Punkte. Zum Wochenstart hatte er zeitweise bereits auf 24.191 Punkte korrigiert, nachdem er am Freitag noch fast auf 24.500 Punkte gestiegen war. Der jüngste Rekord bei 24.639 Punkten bleibt in Sichtweite, die Anleger scheuen vor der anrollenden Berichtssaison aktuell aber offenbar größere Wetten. Zudem rückt im Zollstreit mit den Vereinigten Staaten die Frist 1. August immer näher. Sollte die Verhandlungen zwischen EU und USA bis dahin keinen Deal bringen, will US-Präsident Trump Einfuhrabgaben in Höhe von 30 Prozent verhängen, auf die die EU wiederum mit Gegenzöllen reagieren wird.

USA: - NASDAQ UND S&P 500 IM PLUS; DOW LEICHT IM MINUS - Die US-Aktienmärkte sind verhalten in die neue Börsenwoche gestartet. Der Dow Jones Industrial drehte am Montag im späten Handel ins Minus und ging 0,04 Prozent tiefer bei 44.323,07 Punkten aus dem Handel. Für den S&P 500 ging es hingegen um 0,14 Prozent auf 6.305,60 Zähler nach oben. Zwischenzeitlich erklomm der marktbreite Index ein Rekordhoch. Auch der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte eine Bestmarke und gewann am Ende 0,50 Prozent auf 23.180,06 Punkte. Der Handelsstreit der Vereinigten Staaten mit wichtigen Handelspartnern rückte etwas in den Hintergrund. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte sich in einem Gespräch mit dem Fernsehsender "CBS" zuversichtlich geäußert, dass ein Abkommen mit der Europäischen Union (EU) erzielt werden kann. Allerdings sei der 1. August auch eine endgültige Frist mit Blick auf die angedrohten höhere Zölle, wenn es bis dahin keine Einigung gebe.

ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Börsen in Asien haben am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen enthält, stieg zuletzt um 0,6 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,4 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte dagegen nach seiner Feiertagspause vom Montag nun im späten Handel 0,3 Prozent ein. Der australische S&P/ASX 200 notierte kaum verändert.

^

DAX 24307,80 0,08%

XDAX 24255,92 0,27%

EuroSTOXX 50 5342,98 -0,30%

Stoxx50 4484,93 -0,33%



DJIA 44323,07 -0,04%

S&P 500 6305,60 0,14%

NASDAQ 100 23180,06 0,50%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 130,42 0,02% °



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,1687 -0,05% USD/Yen 147,67 0,20% Euro/Yen 172,61 0,16% °



BITCOIN:



^

Bitcoin 117.309 -0,11 (USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:



^

Brent 68,56 -0,65 USD WTI 66,51 -0,69 USD °



/mis