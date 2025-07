EMA 200 beachten!

Bestehende Long-Positionen sind zunächst einmal enger abzusichern, zur Orientierung kann hierbei der EMA 50 (blaue Linie) um 40,38 Euro angesetzt werden. Für ein frisches Long-Investment über den weiter unten ausführlich vorgestellten Turbo-Call-Optionsschein WKN DU1EQT mit einem übergeordneten Ziel bei 52,00 Euro in der Siltronic-Aktie sollte mindestens der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 46,60 Euro mindestens auf Tagesschlusskursbasis überwunden werden. Am Ziel angelangt, müsste eine erneute Auswertung der Kursmuster erfolgen. Bis auf Weiteres aber werden keine größeren Abwärtsrisiken in dem Papier gesehen, dennoch sollte der 29. Juli als Stichtag für die Vorlage der Quartalszahlen stets im Hinterkopf behalten werden.

Trading-Strategie: