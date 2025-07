DAX hat das Nachsehen

Die letzte erfolglos aufgebaute Short-Position auf den Leitindex DAX wurde nach mehreren Fehlsignalen vom Markt herausgespült, das Barometer tendierte zuletzt deutlich über dem Niveau von 24.000 Punkten und partizipierte nicht an einer zweiten Korrekturwelle. Das lässt auf bullischen Druckaufbau schließen, der sich oberhalb eines Kursniveaus von 24.480 Punkten schlagartig in Richtung der Rekordstände von 24.639 Punkten entladen könnte. Weitere Ziele darüber wurden bereits vor einigen Tagen bei 24.730 und darüber 24.961 Zählern identifiziert. Greift die Euphorie der Marktteilnehmer auch auf die deutsche Börse über, könnten schon bald wieder vielversprechende Long-Signale aufkreuzen und ein Investment auf der Oberseite sehr attraktiv gestalten. Daher werden wir uns recht bald auf der Lang-Seite positionieren und auf einen Ausbruch setzen. Unten herum ist der DAX dagegen bei 24.120 Punkten vergleichsweise gut abgesichert, erst unterhalb von 23.965 Zählern dürften sich die Anzeichen hin zu einem Test des 50-Tage-Durchschnitts bei 23.730 Punkten verdichten. Ein weiteres Ziel der Bären läge an dem Märzhoch von 23.476 Punkten vor. Insgesamt hellt sich das Chartbild wieder zugunsten der Bullen merklich auf.

Aktuelle Lage