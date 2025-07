Dow Jones Index kurz vorm Ausbruch

Innerhalb des seit Anfang Juli etablierten Abwärtstrend hat der Dow Jones in den letzten Tagen im Bereich von 43.976 Punkten offenbar einen Boden gefunden und konnte wieder zur oberen Trendbegrenzung abdrehen. Kommt es in den nächsten Stunden nun zu einem Ausbruch mindestens über ein Niveau von 44.770 Punkten, dürfte erneut die Rekordstände aus Anfang dieses Jahres bei 45.065 Punkten in den Fokus rücken und sich für ein entsprechendes Investment anbieten. Sollte auch noch diese Hürde fallen, würde der Weg in Richtung 48.333 Punkte beim Dow Jones Index frei werden und sich für ein entsprechend längeres Engagement auf der Oberseite anbieten. Bei einem entsprechenden Tagesschlusskurs unterhalb von 43.800 Punkten müsste dagegen mit einem Rücklauf zurück auf die zentrale Unterstützung von 43.303 Punkten und den dort verlaufenden 50-Tage-Durchschnitt gerechnet werden.

Trading-Strategie: