BERENBERG stuft Renk auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Renk von 72 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Dynamik nehme zu, schrieb George McWhirter in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zum Panzergetriebe-Hersteller. Er untersuchte dabei die Aufträge der Sparte Vehicle Mobility Solutions (VMS) - nebst Servicekontrakten. Die Quartalszahlen am 13. August sieht der Experte als nächsten Kurstreiber. Sein Kursziel hob er in erster Linie wegen der gestiegenen Branchenbewertung an./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 69,91EUR auf Tradegate (22. Juli 2025, 07:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: George McWhirter

Analysiertes Unternehmen: Renk

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 84

Kursziel alt: 72

Währung: EUR

