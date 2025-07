Gewinnsprung bei Munich Re – doch die Konkurrenz nimmt zu

Besonders erfreulich für den Konzern ist, dass die Großschäden in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung überraschend niedrig ausfielen. Auch in der Sparte Global Specialty Insurance blieb die Belastung deutlich unter dem langjährigen Durchschnitt. Gleichzeitig lieferte das Kapitalanlageergebnis einen kräftigen Beitrag zum Gewinnsprung.

Die Munich Re hat im zweiten Quartal 2025 deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Wie der DAX -Konzern am Montagnachmittag mitteilte, stieg der Nettogewinn auf rund 2,1 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von rund 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr und deutlich mehr als die rund 1,6 Milliarden Euro, die Analysten im Schnitt prognostiziert hatten.

Ermutigende operative Entwicklungen und sehr geringe Großschäden hätten das Ergebnis im zweiten Quartal gestützt, teilte das Unternehmen mit. In der Lebens- und Krankenrückversicherung gab es hingegen einige Belastungen durch Großschäden, und auch der schwächere US-Dollar belastete das Finanzergebnis. Dennoch liegt der Halbjahresgewinn mit 3,2 Milliarden Euro im Rahmen der Erwartungen.

Trotz des Gewinnsprungs reagierte die Aktie der Munich Re am späten Montag und im vorbörslichen Handel nur verhalten auf die vorab veröffentlichten Zahlen. Die Titel gingen mit einem leichten Plus von 0,7 Prozent auf 577,80 Euro aus dem Handel. Bei Tradegate notieren sie vorbörslich nahezu unverändert. Offenbar spekulieren Investoren bereits darauf, wie sich der Wettbewerbsdruck und mögliche Klimarisiken langfristig auf die Profitabilität auswirken werden.

Seit Jahresbeginn hat die Aktie im Xetra-Handel um 17,6 Prozent zugelegt und im Verlauf der letzten 12 Monate mehr als 28 Prozent. Dennoch beträgt die Dividendenrendite beachtliche 3,5 Prozent. Für 2024 hat die Munich Re 20 Euro je Aktie ausgeschüttet. Die vollständigen Zahlen zum zweiten Quartal will Munich Re am 8. August vorlegen.

Trotz der Herausforderungen am Rückversicherungsmarkt, wie etwa sinkende Margen durch einen Übergang in eine schwächere Marktphase oder die zunehmende Konkurrenz durch Katastrophenanleihen, hält der Vorstand an seiner ambitionierten Jahresprognose von 6 Milliarden Euro Gewinn fest. 2024 hatte Munich Re noch 5,7 Milliarden Euro verdient.

Doch Risiken bleiben. Naturkatastrophen und geopolitische Unsicherheiten könnten die Zahlen in der zweiten Jahreshälfte belasten. Im vergangenen Jahr stiegen die versicherten Schäden aus Naturereignissen laut Branchendaten auf über 140 Milliarden US-Dollar, den höchsten Wert seit sechs Jahren.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion