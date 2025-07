SMA Solar: Der nächste Tiefschlag für die Aktie!

Das Umfeld für Solarunternehmen ist unverändert schwierig. Die Branche kämpft mit Überkapazitäten, dem Ende staatlicher Förderungen (wie Steuererleichterungen in den USA) sowie niedrigen Preisen für Öl und Gas. Zwar läuft die Energiewende in Deutschland weiter auf vollen Touren, doch das schwache internationale Geschäft setzt auch Ausrüster SMA Solar zu.

In der vergangenen Woche strich daher ein Analyst des Research-Hauses Jefferies seine Prognose für das Unternehmen zusammen – und schickte die Aktie damit auf Talfahrt. Am Dienstag folgt bereits der nächste Tiefschlag, nachdem das Unternehmen vorläufige Zahlen präsentiert hat.

Tipp aus der Redaktion Nachhaltigkeit bleibt ein wichtiges Thema, auch in der Investmentwelt. Wer sich hier engagieren möchte, erhält mit dem Aktienfonds Nachhaltigkeit bleibt ein wichtiges Thema, auch in der Investmentwelt. Wer sich hier engagieren möchte, erhält mit dem Aktienfonds 10xDNA – Clean Technologies (WKN: DNA10C) eine Anlagemöglichkeit.

Schwache erste Jahreshälfte: Umsatz und Ertrag fallen weiter

Demnach erwirtschaftete SMA Solar in der ersten Jahreshälfte einen Umsatz in Höhe von 684,9 Millionen Euro. Das bedeutet einen empfindlichen Rückgang gegenüber dem ersten Halbjahr des Vorjahres, in dem der Konzern noch 795,3 Millionen Euro erwirtschaftet hatte.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch auf der Ertragsseite. Lag das EBITDA im Vorjahreszeitraum noch bei 80,6 Millionen Euro, erzielte SMA Solar jetzt mit 9,1 Millionen Euro ein um 88,7 Prozent niedrigeres Ergebnis. Das EBIT wechselte nach 56,2 Millionen Euro sogar das Vorzeichen und fiel auf ein Minus von 19,0 Millionen Euro.

Wertminderungen belasten Q2-Ergebnis

Verantwortlich für das schwache Abschneiden des Unternehmens war vor allem das zweite Quartal, denn hier waren sowohl EBTIDA (-15,5 Millionen Euro) als auch EBITD (-30,4 Millionen Euro) rückläufig und verfehlten die Konsensschätzungen damit meilenweit.

Als Grund gibt das Unternehmen Wertminderungen und Abschreibungen in seiner Sparte Home & Business Solutions an. SMA Solar bekräftigte in seiner Pressemitteilung, dass das Quartalsergebnis ohne Einmaleffekte mit 31,3 Millionen Euro über dem Vorjahresniveau von 30,6 Millionen Euro gelegen hätte. Der endgültige Bericht soll am Donnerstag, den 07. August, vorgestellt werden.

Aktie erneut unter Druck – Doppeltop sorgt für hohe Verluste

Die Enttäuschung der Anlegerinnen und Anleger über das unerwartet schwache Abschneiden spricht Bände. Am Handelsplatz Lang & Schwarz verlor das Papier bereits in der Vorbörse 9,0 Prozent an Wert. Damit nimmt die vor drei Wochen gestartete Korrektur immer mehr an Fahrt auf.

Zwar verläuft im Bereich von 18,00 Euro eine Horizontalunterstützung, doch mit der 50-Tage-Linie hat SMA bereits einen wichtigen Support aufgegeben. Dazu kommt, dass im Chart alles für ein Doppeltop im Bereich von 24,50 Euro spricht, weswegen sich Anlegerinnen und Anleger auf eine längere Konsolidierung einstellen sollten.

Fazit: Ein Einstieg lohnt sich noch immer nicht

Auch aus fundamentaler Perspektive hat SMA Solar Investoren aktuell nur wenig zu bieten. Die Jahresziele zu erreichen, dürfte nach dem schwachen zweiten Quartal schwieriger geworden sein. Und auch die Gewinnaussichten für das kommende Jahr sind mau.

Zwar veranschlagen Analystinnen und Analysten laut MarketScreener aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,5, was eines der derzeit niedrigsten Vielfache in der Solarbranche wäre. Doch angesichts der anhaltenden operativen Schwierigkeiten ist mit Revisionen und niedrigeren Gewinnen zu rechnen. Wer hier langfristig investieren will, sollte eine operative Wende abwarten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 18,40EUR auf Tradegate (22. Juli 2025, 08:43 Uhr) gehandelt.

Hensoldt, Renk & Rheinmetall teuer Diese 3 Titel haben den Hype verpasst! Jetzt Report kostenlos herunterladen!