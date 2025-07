EdHeroes Global Forum 2025: Entdecken Sie die menschenzentrierte Zukunft der Bildungstechnologie

Unter dem Motto „Innovation and Technology in Education" (Innovation und Technologie in der Bildung) untersucht dieses Forum, wie digitale Tools – von künstlicher Intelligenz und virtueller Realität bis hin zu adaptiven Lernsystemen – die zwischenmenschlichen Beziehungen im Klassenzimmer stärken können, anstatt sie zu ersetzen. „Wir leben in einer Zeit großer Veränderungen. Künstliche Intelligenz, digitales Lernen und globale Vernetzung eröffnen neue Möglichkeiten, bringen jedoch auch neue Herausforderungen mit sich", erklärte Alina Baimen, CEO und Mitbegründerin von EdHeroes. „Technologie kann ein leistungsstarkes Instrument sein, jedoch nur, wenn sie von menschlichen Werten, Gerechtigkeit und Verantwortung geleitet wird."

Mark Sparvell, Director of Education Marketing bei Microsoft, betonte, wie wichtig es ist, KI mit humanitären Werten zu verbinden: „Das größte Potenzial der Technologie im Bildungsbereich liegt darin, das Lernen menschlicher zu gestalten und nicht nur die Erfahrung zu digitalisieren." Marni Baker Stein, Chief Content Officer bei Coursera, fügte hinzu: „Talent ist gleichmäßig verteilt, Chancen jedoch nicht." Das Online-Lernen muss diese Lücke schließen. Jeder Lernende, unabhängig von seinem Standort, hat das Recht auf Zugang zu den Fähigkeiten und Möglichkeiten, die er benötigt, um sich erfolgreich zu entwickeln."

Zu den wichtigsten Prioritäten des diesjährigen Forums gehören:

• Digitale Eingliederung: Ausweitung des Zugangs zu digitalen Lernmitteln für marginalisierte Gemeinschaften.

• Ethische Technologie: Bewältigung von Herausforderungen wie KI-Voreingenommenheit, Datenschutz und verantwortungsbewusste Innovation.

• Menschliche Beziehungen: Nutzung der Technologie zur Förderung von Kreativität, kritischem Denken und personalisiertem Lernen, ohne die Lehrkräfte zu ersetzen.

• Vorantreiben von Innovation: Hervorhebung skalierbarer, ethischer Lösungen im Bereich EdTech, die Engagement und Zugänglichkeit verbessern.

• Globale Zusammenarbeit: Austausch von skalierbaren, ethischen Bildungsmodellen aus allen Kontinenten.

• Politische Gestaltung: Unterstützung von Strategien zur Förderung sicherer und inklusiver digitaler Bildungssysteme.

