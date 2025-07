Zahlen am 13. August Renk: Das Momentum beschleunigt sich – so hoch ist das neue Kursziel Die Renk-Aktie steht in diesem Jahr bei Anlegern hoch im Kurs und hat sich mehr als vervielfacht. In den vergangenen sechs Wochen hat sich die Kursrallye allerdings abgekühlt. Ist es jetzt wieder Zeit zuzugreifen?