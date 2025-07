Sanofi will britische Biotechfirma für bis zu 1,6 Milliarden Dollar kaufen

(Überflüssiges Wort im letzten Satz des ersten Absatzes gestrichen)

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Arzneimittelhersteller Sanofi will mit dem Kauf der britischen Biotechfirma Vicebio für bis zu 1,6 Milliarden US-Dollar sein Geschäft mit Impfungen stärken. Die Anteilseigner der nicht börsennotierten britischen Gesellschaft Vicebio sollen eine Vorauszahlung von 1,15 Milliarden US-Dollar (rund 984 Millionen Euro) sowie Meilensteinzahlungen für Entwicklung und Zulassung in Höhe von bis zu 450 Millionen Dollar erhalten, teilte der französische Pharmakonzern am Dienstag mit. Die Übernahme soll im vierten Quartal abgeschlossen werden. Sie habe keinen bedeutenden Einfluss auf die Prognose von Sanofi für 2025.

Vicebio ist ein auf Impfstoffe spezialisiertes Biotechunternehmen mit Hauptsitz in London. Mit der Übernahme erwirbt Sanofi den Angaben zufolge einen Impfstoffkandidaten gegen die beiden Atemwegsviren, das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) und das humane Metapneumovirus (hMPV). Die Entwicklung des Impfstoffes befinde sich in einem frühen Stadium, hieß es weiter./mne/zb/mis