Jefferies belässt SMA Solar auf 'Underperform' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar auf "Underperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die vorläufigen Quartalszahlen des Solarkonzerns hätten die Konsensschätzungen deutlich verfehlt, schrieb Constantin Hesse am Dienstag in einer ersten Reaktion. Ohne die dafür verantwortlichen Abschreibungen auf Vorräte im Bereich Home & Business Solutions hätte die operative Ergebnismarge (Ebit-Marge) hingegen auf Vorjahresniveau gelegen. Zu den Jahreszielen, die bislang eine deutliche Umsatz- und Ebit-Beschleunigung gegenüber dem ersten Halbjahr beinhalteten, habe sich SMA nicht geäußert. Der Auftragsbestand stütze, doch mit Blick auf den Auftragseingang bleibe er vorsichtig, betonte der Experte./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 16:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / 16:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben