SMA Solar sacken vorbörslich ab - Verlust höher als befürchtet

Danke für Deine schnelle Antwort - verstehe ich aber leider nicht so ganz. Natürlich hat SMA etwas zum Konsensus geschrieben, die relevanten Passagen habe ich unten noch einmal reinkopiert:





„ (…) vorläufige EBITDA des zweiten Quartals 2025 in Höhe von –15,5 Mio. Euro (…) unter dem Konsensus (Q2 2025 EBITDA: –4,0 Mio. Euro).

(…) Abweichung ist vor allem auf Wertminderungsaufwendungen auf Vorräte (46,8 Mio. Euro) (…) zurückzuführen.

Operativ ohne Einmaleffekte liegt das EBITDA im zweiten Quartal nach vorläufigen Zahlen mit 31,3 Mio. Euro (…)“.





Also ohne one-offs: EUR 31,3 Mio

Mit one-offs: EUR -15,5 Mio

Konsensus: EUR -4 Mio





Wenn der Konsensus die Abschreibungen NICHT antizipiert hat, dann ist das für mich eine positive Überraschung ggü dem Konsensus (iHv ca. 35 Mio). Wenn der Konsensus solche Abschreibungen in dieser Höhe antizipiert hat (zB, weil vom Management schon so angedeutet), dann ist es eine negative Überraschung iHv ca, 10 Mio). Und meine Frage war, ob SMA schon einmal etwas zu möglichen Wertminderungen gesagt hat oder das in den Analystenberichten inkludiert ist.





So meine Interpretation; wenn ich falsch liege, gerne noch mal reingrätschen.