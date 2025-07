Star Copper erweitert bestehende Fläche des Projekts Star und bestätigt breites mineralisiertes System

Neben der Entdeckung Star Main haben historische Explorationsarbeiten, die nun vom Unternehmen bestätigt wurden, mindestens vier weitere „Ausläufer“ rund um die Entdeckung Star Main aufgezeigt, die jeweils selbst bedeutende und ergänzende Entdeckungen enthalten könnten. Im Erfolgsfall könnte das gesamte Projekt Star im Rahmen der aktuellen Kampagne als ein ausgedehntes, mineralisiertes System mit entsprechender Lagerstätte bestätigt werden.

Angesichts seines geologischen Milieus, seiner strukturellen Komplexität und der dokumentierten Kupfergehalte könnte Copper Creek, das sich etwa zwei Kilometer (2 km) südöstlich des Bereichs der aktuellen Bohrkampagne befindet, eine südöstliche Erweiterung eines größeren mineralisierten Systems darstellen, das sich von der Main Zone aus erstreckt. Copper Creek könnte zu einer Satelliten- oder Verbindungszone innerhalb eines größeren, durchgehenden kupferhaltigen Trends auf dem Konzessionsgebiet ausgebaut werden. Im Fokus der aktuellen vollständig finanzierten Kampagne steht die Erweiterung der bestehenden Lagerstätte auf dem Projekt Star durch die Exploration der in der Vergangenheit ermittelten und bekannten Mineralisierungsereignisse bei Star Main, Copper Creek, Star North, Star East und weiteren damit verbundenen Zielorten (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1 – Zielgebiete auf dem Projekt Star. Star Copper 2025.

Highlights

Das Zielgebiet Copper Creek war die erste Entdeckung (1937) auf dem Konzessionsgebiet.

- Es befindet sich inmitten eines beeindruckenden eisernen Huts in den Wänden von Copper Creek, der sich durch ausgedehnte Malachit- und Azuritfärbungen auszeichnet

- Kupfer- und Goldbodenanomalien erstrecken sich über das gesamte Zielgebiet auf einer Fläche von 1.000 m mal 550 m.

- Geophysikalische Anomalien wurden bereits ermittelt und sind im Norden, Süden und Osten noch offen.

- Sechs historische Bohrlöcher mit unvollständigen Bohrprotokollen lieferten bedeutende Kupfer- und in geringerem Maße auch Edelmetallwerte.

- In den früheren Bohrungen bei Copper Creek wurde beispielsweise ein Abschnitt von 43,58 m mit 0,49 % Cu von 8,53 bis 52,12 m in DDH G-2-70 durchteuft. (341104 mE, 6456326mN UTM 9N, 000/-80 – Property File 800226)

- Die jüngsten Feldarbeiten haben die historischen Explorationsaufzeichnungen bestätigt und eine zuverlässige geologische Grundlage für die zukünftige Exploration geschaffen.

Das Kupferprospektionsgebiet Copper Creek wurde erstmals in den 1930er-Jahren identifiziert und in den 1970er-Jahren von Skyline Explorations und United Cambridge Mines erkundet. In den historischen Bohrungen wurde eine interessante Kupfer- und Goldmineralisierung durchteuft, unter anderem ein Abschnitt von 35,5 Metern mit 0,485 % Kupfer in Bohrloch G-2 und lokalisierte Goldwerte von bis zu 4,5 g/t auf 1,37 Metern (G-2-70, 8,54 – 9,91m). Die Mineralisierung zeichnet sich durch eingesprengten und bruchgesteuerten Chalkopyrit und Pyrit aus, die in brekzienartigem Vulkangestein und Skarnzonen lagern und mit einer ausgeprägten Chlorit-Epidot-Alteration in räumlichem Zusammenhang stehen.

Star Copper absolvierte bei Copper Creek vor Kurzem ein Feldprogramm unter Leitung von zwei Geologen und einem Feldassistenten. Die Ziele des Programms bestanden darin, die Standorte der historischen Bohrungen (Bohrlöcher G-1 bis G-6) zu verifizieren, detaillierte geologische Kartierungen durchzuführen und repräsentative Gesteinsproben zu sammeln. Das Team konnte alle historischen Bohrstandorte ausfindig machen – bestätigt durch das Vorhandensein alter Bohrgeräte - und entnahm 13 Gesteinsproben aus mineralisierten Ausbissen und alterierten Zonen (siehe Abbildung 2). Die Ergebnisse bestätigen die historischen Explorationsaufzeichnungen und bilden eine zuverlässige geologische Grundlage für die zukünftige Exploration.

Abbildung 2 – Gesteinsprobe aus Copper Creek. Star Copper 2025.

„Die Ergebnisse dieser jüngsten Feldarbeiten stimmen uns sehr zuversichtlich, zumal sie die historische Kupfermineralisierung bestätigen und einen wichtigen geologischen Kontext für die laufende Ermittlung von Zielen bieten“, so Darryl Jones, CEO von Star Copper. „Nachdem sich Copper Creek nur zwei Kilometer südöstlich unserer aktuellen Bohrungen in der Main Zone befindet, sehen wir ein großes Potenzial, dass sich dieses Ziel zu einer ergänzenden Satellitenzone entwickeln könnte oder sich als Teil eines größeren, kontinuierlich mineralisierten Systems erweist.“

Dank seines günstigen geologischen Milieus, seiner strukturellen Komplexität und der Nähe zu den aktuellen Explorationsaktivitäten ist Copper Creek ein vorrangiges Ziel für zukünftige Arbeiten. Nach Ansicht des Unternehmens könnte Copper Creek die südöstliche Ausdehnung eines breiteren mineralisierten Trends darstellen, der sich nach Nordwesten in Richtung Main Zone erstreckt und beträchtliche Möglichkeiten für eine Ressourcenerweiterung bietet (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3 – Querschnitt der magnetischen Vektorinversion des Projekts Star. Star Copper 2025.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein Berater des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTC: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein Vorzeigeprojekt Star in British Columbia voranzutreiben, wo beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt haben. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie ökologische Ausgangsstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen nebst Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu stützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Für kostenlose News Alerts tragen Sie sich bitte unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen über das Projekt, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie „wird“, „kann“, „sollte“, „antizipiert“, „erwartet“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf die Exploration des Projekts Star, des Vorzeigeprojekts des Unternehmens, und dessen Potenzial. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

Die Star Copper Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,45 % und einem Kurs von 0,835EUR auf Tradegate (22. Juli 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.