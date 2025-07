Das Board von Cruz Battery Metals genehmigt strategische Diversifizierung auf Krypto-Assets

22. Juli 2025 / IRW-Press / Cruz Battery Metals Corp. (CRUZ:CSE) (BKTPF:OTCID) (A3CWU7:WKN) (das „Unternehmen“ oder „Cruz“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Board of Directors eine strategische Initiative genehmigt hat, die darauf ausgerichtet ist, einen Teil der frei verfügbaren Barmittel des Unternehmens in ausgewählten Krypto-Assets zu investieren. Diese Entscheidung ist Teil des anhaltenden Engagements von Cruz, einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen, indem das Unternehmen innovative, zukunftsorientierte Investitionsmöglichkeiten im Einklang mit sich abzeichnenden Trends weltweit sondiert.

Das Hauptaugenmerk von Cruz ist nach wie vor auf die Exploration von Batteriemetallvorkommen - insbesondere Lithium und Kobalt - in den Vereinigten Staaten gerichtet. Mit dieser Diversifizierungsstrategie will das Unternehmen seine Bilanz stärken, indem es eine Position in digitalen Vermögenswerten mit langfristigem Wachstumspotenzial aufbaut.

„Dieser strategische Schritt ist unserer Ansicht nach Ausdruck unseres proaktiven Kapitalmanagementansatzes“, so James Nelson, President von Cruz Battery Metals. „Im Rahmen der Weiterentwicklung unserer Batteriemetallprojekte in Nevada und Idaho bietet der Einsatz eines Teils unserer Barmittel in sorgfältig ausgewählte Krypto-Assets eine zusätzliche Möglichkeit, den Unternehmenswert neben unserem operativen Kerngeschäft zu steigern. Der Kryptomarkt verzeichnet seit der Unterzeichnung des Genius Act durch US-Präsident Trump einen erneuten Aufschwung. Unternehmen wie Planet Ventures Inc. (PXI), Hyper Bit Technologies Ltd. (HYPE) und Digital Commodities Capital Corp. (DIGI) zeigen das starke Interesse seitens der Investoren in diesem Bereich. Gleichzeitig zeigt der Lithiummarkt ermutigende Zeichen einer Bodenbildung; dementsprechend ist Cruz in Verbindung mit der aktuellen Marktbewertung des Unternehmens für eine potenziell starke Wertschöpfung aufgestellt. Das Management ist der Ansicht, dass dies ein zeitgemäßer Schritt im besten Interesse unserer Aktionäre ist.“

Cruz betont, dass der Fokus unverändert auf dem Ausbau seiner Batteriemetallprojekte in den USA liegt, wozu auch das 4.938 Acres große Lithiumprojekt Solar, die Lithium-Sole-Projekte im Clayton Valley und das Projekt im Idaho Cobalt Belt zählen. Das Unternehmen wird auch weiterhin alle Investitionsmöglichkeiten sorgfältig bewerten, um ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu ermöglichen.