Chance von 106,95 Prozent p.a.!

Chinesische Automobilhersteller streben verstärkt danach, Marktanteile im heimischen Premiumsegment zu erobern. CEO Ola Källenius strebt an, Mercedes so weit wie möglich aus dem Preiskampf herauszuhalten. Im Jahr 2024 verzeichnete der Absatz der hochpreisigen Limousinen und SUVs von BMW, Audi und Mercedes in China im Vergleich zu 2023 jedoch einen Rückgang von nahezu einem Viertel. Im ersten Halbjahr 2025 reduzierten sich die Verkaufszahlen um weitere zehn Prozent. Auf importierte Oberklassemodelle werden ein Zoll von 15 Prozent und eine Verbrauchsteuer von bis zu 40 Prozent fällig. Zusätzlich hat der chinesische Staat vor zwei Tagen eine Luxussteuer in Höhe von zehn Prozent auf Fahrzeuge eingeführt, deren Preis umgerechnet mehr als 108.000 Euro beträgt.

Notierte das Papier der Mercedes-Benz Group im Tief am 19. März 2020 aufgrund der Pandemie noch bei 17,45 Euro, hat der Kursverlauf ab Mitte April 2021 mit rund 63,00 Euro wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Jedoch sind auch die vier Ausbruchsversuche seit Mitte Februar 2022 bis Anfang April 2024 am Niveau rund um den Wert von 77,00 Euro gescheitert. Nach dem letzten Versuch hat sich eine Abwärtssequenz gebildet, die bis in die Unterstützungszone um das Level bei 45,60 Euro am 7. April 2025 gelaufen ist. Gründe sind in einer Gewinnwarnung, dem Zollkrieg und einer drastischen Schwäche in China zu suchen. Inzwischen hat sich der Kurs wieder etwas erholt und den starken Widerstand bei 50,81 Euro knapp überwunden. Es gibt aber aktuell keine Anzeichen dafür, dass sich die prekäre Lage in China stabilisiert. Auch die Unsicherheit durch die Zollverhandlungen mit den USA ist nicht vom Tisch. Ab 1. Juli 2025 droht ein Zoll auf importierte PKWs von 30 Prozent. Das Management reagiert mit Gegenmaßnahmen wie Aktienrückkäufen und stabilen Dividenden. Dennoch könnte der Kurs wieder die Unterstützung bei 50,81 Euro durchbrechen. Ein Test der Unterstützung bei 45,60 Euro innerhalb der nächsten 13,5 Wochen erscheint nicht ausgeschlossen. Aufgrund der Sachlage ist aus heutiger Sicht in derselben Zeitspanne kein Kursausbruch über das Niveau von 62,83 Euro zu erwarten.

Mercedes-Benz Group AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (FA6ARS), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 17.10.2025 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 44,00 Euro auf der Unterseite und 72,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 21. Juli 2025 um 20:00 Uhr (Briefkurs 7,95 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 106,95 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 45,60 Euro fällt oder über den Widerstand bei 70,81 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Mercedes-Benz Group AG (Stand: 21.07.2025, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FA6ARS Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,75 / 7,95 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 44,00 Euro Basiswert: Mercedes-Benz Group AG obere KO-Schwelle: 72,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 51,54 Euro Laufzeit: 17.10.2025 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 106,95 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.