Mit Zero Emission Transport werden jetzt auch bei der...

Im Projekt "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer Wien fahren Betriebe emissionsfrei im 1. und 2. Bezirk, so auch die Brau Union Österreich.

Im Projekt "Zero Emission Transport" (ZET) verpflichten sich 41 Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen freiwillig dazu, emissionsfrei in den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk einzufahren. Die Brau Union beliefert dabei Gastronomiebetriebe mit einem 16,7 Tonnen schweren Elektro-Lkw. Dieser verfügt, je nach Beladung und Jahreszeit, über eine Reichweite von rund 200 Kilometern und versorgt mit seiner 265-kWh-Batterie von der Brauerei in Schwechat aus Kunden im Wiener Stadtzentrum. Für die Ladung des Elektro-Lkw am Standort Schwechat bezieht die Brau Union ausschließlich erneuerbaren Strom aus Österreich.



Bio-Bier für Bio-Restaurants



"Mit unserem ersten E-LKW für die Wiener Innenstadt liefern wir nicht nur Bier, sondern auch ein klares Bekenntnis zur Verringerung von CO2-Emissionen", erklärt Harald Raidl, Supply Chain Director der Brau Union. "Elektromobilität ist ein zentraler Baustein auf unserem Weg zu Net Zero in der Supply Chain bis 2030. Noch in diesem Jahr planen wir die Inbetriebnahme von sieben zusätzlichen E-LKWs am Standort Schwechat, mit denen wir weitere Partnerbetriebe in Wien und Umgebung emissionsfrei beliefern können."



So wird unter anderem das Restaurant Luftburg - Kolarik im Prater mit Getränken wie dem Bio-Bier Gösser Biostoff beliefert. "Seit heuer ist die Luftburg frei von fossilen Energieträgern: Ein Meilenstein für unsere gelebte Nachhaltigkeit", sagt Paul Kolarik. "Mit einer Grundwasserwärmepumpe, einer erweiterten Photovoltaikanlage und nun auch dem Einsatz des Elektro-Lkws für die Lieferungen der Brau Union von Schwechat in den Prater zeigen wir, im größten Bio-Restaurant der Welt, wie klimafreundliche Gastronomie in der Praxis funktioniert. Gemeinsam mit der WK Wien und starken Partnern gestalten wir eine lebenswertere, klimaneutrale Stadt."



Die Brau Union arbeitet im Rahmen der globalen

Nachhaltigkeitsstrategie von HEINEKEN "Brew a Better World" seit mehreren Jahren an der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen. Derzeit wird ein starker Fokus auf die Produktion und die Logistik gelegt. Details zu "Brew a Better World" und aktuellen Initiativen der Brau Union sind abrufbar unter www.brauunion.at/nachhaltigkeit .

Projekt "Zero Emission Transport"



Mit "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer Wien beweisen Unternehmen, dass sie freiwillig ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten wollen. Sie verpflichten sich im Rahmen des Projekts dazu, emissionsfrei in den 1. und 2. Wiener Gemeindebezirk einzufahren. Damit leisten sie nicht nur einen direkten Beitrag zum Klimaschutz, sondern tragen im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts auch dazu bei, Erkenntnisse und Daten für die Zukunft des Wirtschaftsverkehrs in klimafreundlichen Stadtzentren zu sammeln.



Weitere Informationen sowie alle teilnehmenden Unternehmen unter www.wko.at/wien/zet



Rückfragen:



Wirtschaftskammer Wien

Jörg Michner

Presse und Newsroom

T +43 1 514 50-1533

E joerg.michner@wkw.at

W wko.at/wien/news



Brau Union Österreich AG

Florian Zimmer

Head of Communications

T +43 664 83 80 319

E florian.zimmer@brauunion.com

W www.brauunion.at



