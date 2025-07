Apex Critical Metals beginnt mit Mobilisierung für voll finanziertes Bohrprogramm im Projekt Cap im Zentrum von British Columbia

Vancouver, British Columbia – 22. Juli 2025 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. („Apex“ oder das „Unternehmen“) (CSE: APXC | OTCQB: APXCF | FWB: KL9), ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf kritische Metalle von strategischer Bedeutung spezialisiert hat, freut sich, die Ankunft einer helikoptergestützten Hydracore 2000-Bohranlage bekannt zu geben. Die Bohrteams werden nun zum Projekt Cap abgestellt, um dort die vollständig finanzierte Sommerbohrkampagne 2025 des Unternehmens vorzubereiten.

Das Projekt Cap, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in der Provinz British Columbia befindet, beherbergt einen seltenen Karbonatitkomplex, der eine ausgeprägte Mineralisierung aus Niob und Seltenen Erden (REE) aufweist. Das bevorstehende Programm wird ein Bohrvolumen von 1.500 Metern an helikoptergestützten NQ-Kernbohrungen umfassen. Ziel ist ein 1,8 Kilometer langer mineralisierter Entwicklungszug, der während der Explorationskampagne des Unternehmens im Jahr 2024 ermittelt wurde.

Die Vorbereitungen für das Bohrprogramm haben Anfang dieses Monats begonnen (siehe Pressemeldung vom 10. Juli 2025). Die Hilfsmannschaften haben die Bohrplattformen errichtet, die nun an den ersten beiden geplanten Bohrlöchern fertiggestellt wurden. Die Bohrungen werden voraussichtlich Ende Juli eingeleitet.

Errichtung der Bohrplattform im Projekt Cap in British Columbia

Eckdaten aus den obertägigen Arbeiten im Jahr 2024 (siehe Pressemeldung vom 12. November 2024):

- Ausbissprobe aus Karbonatit enthielt 3,33 % Nb₂O₅

- Proben aus Gesteinsbrocken enthielten 1,45 % und 1,79 % Nb₂O₅

- Niob- und REE-im-Boden-Anomalien, die sich über einen 1,8 km langen Trend erstrecken, mit einem Spitzenwert von 1,21 % an gesamten Seltenerdmetalloxiden (TREO)

Während der Kampagne 2025 sollen karbonatitführende Zonen von hoher Priorität genauer erkundet werden, wo im Rahmen historischer Bohrungen unter anderem ein 4,0-Meter-Abschnitt mit 0,51 % Nb₂O₅ durchörtert wurde. Das Unternehmen hat mit einer mehrjährigen gebietsbasierten (MYAB) Explorationsgenehmigung alle erforderlichen Zulassungen erhalten, was einen effizienten Betrieb während der gesamten Bohrsaison ermöglicht.

Die Bohrungen werden von der Firma Quesnel Bros. Diamond Drilling Ltd., einem spezialisierten Fachbetrieb mit umfassender Erfahrung im Bereich der Fernerkundung, durchgeführt. Die Arbeiten im Feld werden von der Firma Dahrouge Geological Consulting Ltd. unterstützt und beaufsichtigt.

CEO Sean Charland meint dazu: „Die Mobilisierung ist nun im Gange und wir können mit der Entnahme von Proben aus einem der am wenigsten explorierten Karbonatitsysteme mit Niob und Seltenen Erden in ganz Kanada beginnen. Das Projekt Cap bietet mit seiner Größe, seinem Erzgehalt und seiner erstklassigen Infrastruktur eine großartige Chance. Wir können es kaum erwarten, diese nächste Explorationsphase einzuleiten.“

Das Unternehmen wird weitere Updates veröffentlichen, sobald die Bohrungen fortschreiten und erste Ergebnisse vorliegen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Nathan Schmidt, P. Geo. (EGBC-Lizenz 48336), Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd. (EGBC-Betriebsgenehmigung 1003035) und einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Apex Critical Metals Corp.

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich dem Erwerb und der Erschließung von Konzessionsgebieten widmet, die Karbonatite und alkalische Gesteine mit Potenzial für wirtschaftliche Konzentrationen von Seltenerdmetall- (REE), Niob-, Gold- und Kupfermineralisierungen beherbergen. Das Konzessionsgebiet Cap von Apex, das sich 85 Kilometer nordöstlich von Prince George (B.C.) befindet, erstreckt sich über 25 Quadratkilometer und beherbergt einen vor Kurzem identifizierten vielversprechenden Niobtrend von 1,8 Kilometer Länge. Das Karbonatitprojekt Bianco des Unternehmens erstreckt sich über 3.735 Hektar und deckt einen großen Karbonatitkomplex in einem Gebiet im Nordwesten Ontarios ab, das für das Vorkommen bedeutender Niobmineralisierungen bekannt ist.

Karbonatite sind extrem seltene Gesteinsarten und weltweit sind weniger als 600 Vorkommen bekannt. In ihnen lagern Seltenerdmetall-(„REE“)-Minerale, Niob, Tantal und Phosphat ebenso wie Kupfer und Gold. Karbonatite beherbergen die größten und ertragreichsten Nioblagerstätten der Welt, darunter Araxa und Catalão in Brasilien und Niobec in Quebec. Darüber hinaus sind sie die Hauptquelle für REE, wie etwa in Mountain Pass in Kalifornien, Mount Weld in Australien und Bayan Obo in China. Sie sind auch eine wichtige Quelle für Phosphat (Apatit) wie bei Cargill in Ontario, während in der Mine Palabora in Südafrika Kupfer, Nickel, Gold, Magnetit und Vermiculit aus Karbonatit gefördert werden. Aus anderen Karbonatiten konnten bekanntermaßen Gold, Eisen, Zirkonium, Fluorit und andere Industrieminerale produziert werden.

Durch den Erwerb einer Vielzahl von Karbonatitprojekten beabsichtigt Apex Critical, potenzielle hochwertige Möglichkeiten zu prüfen, um die wachsende globale Nachfrage nach Spezialmetallen in verschiedenen Branchen zu bedienen. Apex Critical ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQB-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com, wo Sie sich auch in den Newsverteiler eintragen lassen und unser Video anschauen können. Folgen Sie uns auch auf Facebook, X.com oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.

--Sean Charland--

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN:

Diese Pressemeldung kann „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind und Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft einschließen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf das geplante Bohrprogramm und Ziele sowie dessen erwartete Aufnahme; und dass das Unternehmen beabsichtigt, die möglichen hochwertigen Möglichkeiten zu untersuchen, um dem Bedarf nach Spezialmetallen nachzukommen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterworfen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen enthalten sind, einschließlich Risiken in Bezug auf Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Dazu zählen unter anderem Schwankungen des Erzgehalts oder der Gewinnungsraten, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, erfolglose Explorationsergebnisse, zukünftige Metallpreise, die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen, allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen, Risiken in Zusammenhang mit regulatorischen Änderungen, Rechtsmängel, die rechtzeitige Verfügbarkeit von Personal, Materialien und Ausrüstung, Unfälle oder Ausfälle von Ausrüstung, unversicherte Risiken, Verzögerungen bei der Erteilung von behördlichen Genehmigungen, unvorhergesehene Umweltauswirkungen auf den Betrieb und Kosten für deren Behebung. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Apex Critical Metals Registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 0,569EUR auf Tradegate (22. Juli 2025, 07:53 Uhr) gehandelt.