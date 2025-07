Sartorius Vz. - Aktie mit schwachem Handelstag - 22.07.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Sartorius Vz.-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von 0,00 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Sartorius Vz. Aktie damit um -1,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,46 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Sartorius Vz. -3,51 % verloren.

Sartorius Vz. Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,42 % 1 Monat -1,46 % 3 Monate 0,00 % 1 Jahr -0,05 %

Informationen zur Sartorius Vz. Aktie

Es gibt 37 Mio. Sartorius Vz. Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,09 Mrd. wert.

Der Dax bleibt unweit seines Rekordes auf Schlingerkurs. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn am Dienstag signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,5 Prozent auf 24.196 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wird …

Der neue Chef des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius sieht den Konzern nach einem erwartungsgemäßen zweiten Quartal auf Kurs. "Wir verstehen die aktuellen Herausforderungen unserer Kunden und können sie bedienen", sagte Michael Grosse am …

Sartorius marked the first half of 2025 with impressive financial strides, driven by strategic growth in its Bioprocess Solutions Division and a solid profit increase.

Sartorius Vz. Aktie jetzt kaufen?

