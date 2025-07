UBS stuft Sartorius Vorzuege auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Der Labor- und Pharmazulieferer habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, weshalb sich an seiner Sicht auf die Aktie wohl wenig ändern werde, schrieb Matthew Weston am Dienstag in einer ersten Reaktion. Der bestätigte Ausblick könnte am Markt als moderate Enttäuschung aufgenommen werden./rob/gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2025 / 06:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,67 % und einem Kurs von 191,5EUR auf Tradegate (22. Juli 2025, 09:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Matthew Weston

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A