JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2039 Euro belassen. Trotz der Marktschwankungen aufgrund von US-Tarifen, schwächerem US-Dollar und vorsichtigen Aussagen zum ersten Quartal bleibe er zuversichtlich, dass der Zahlungsdienstleister auf einem guten Weg zu seinen Jahreszahlen sei, schrieb Hannes Leitner in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Halbjahresbericht Mitte August./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2025 / 17:26 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2025 / 17:26 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 1.553EUR auf Tradegate (22. Juli 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Hannes Leitner

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2039

Kursziel alt: 2039

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m