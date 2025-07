Diese US-Autoaktie geht auf der Pole Position in die Earnings!

Tesla dürfte im zweiten Quartal 2025 mit Problemen zu kämpfen haben. Enttäuschende Auslieferungen und die Auswirkungen von Zöllen belasten das Unternehmen. Trotz der heimischen Produktion in den USA und dem hohen Anteil an nordamerikanischen Komponenten, bleibt die Abhängigkeit von Batterien aus China ein Risikofaktor.

Ein weiteres Problem ist der schrittweise Auslauf von Steueranreizen (IRA), der die Nachfrage bremsen könnte. Die Einführung des Robotaxi-Dienstes in Austin, Texas, ist zwar ein positives Signal, hat jedoch kurzfristig keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen. Analysten haben das Kursziel für Tesla auf 341 US-Dollar angehoben, um die höhere Liquidität und den Zeitwert des Unternehmens zu berücksichtigen.

General Motors: Produktionsmix belastet, Zölle schlagen zu – Kursziel: 65 US-Dollar, Buy (22 Prozent Aufwärtspotenzial)

GM steht vor einem schwierigen zweiten Quartal. Obwohl die Verkaufszahlen stark sind, gab es Schwankungen in der Produktion, insbesondere bei der profitablen T1XX-Plattform, was zu einem ungünstigen Produktionsmix führt. Besonders Zölle werden das Unternehmen in diesem Quartal stark belasten, da Gegenmaßnahmen erst später im Jahr greifen dürften.

Trotzdem erwarten die Analysten eine bessere Leistung im vierten Quartal, wenn die Auswirkungen der Zölle nachlassen. Das Kursziel für GM bleibt bei 65 US-Dollar, und die Kaufempfehlung bleibt bestehen, da GM auf lange Sicht von seiner Elektrifizierungsstrategie profitieren könnte.

Ford: Starke Verkaufszahlen und hohe Nachfrage – Kursziel: 14 US-Dollar, Buy (22 Prozent Aufwärtspotenzial)

Ford hat im zweiten Quartal 2025 beeindruckende Verkaufszahlen erzielt und profitiert von der Initiative „From America, for America“. Die Verkäufe in Nordamerika waren die höchsten seit dem zweiten Quartal 2019. Ford dürfte in diesem Quartal die Markterwartungen übertreffen, da das Unternehmen von einem starken Mix und günstigen Wechselkursen profitiert.

Trotz der Auswirkungen von Zöllen und der Unsicherheit hinsichtlich der kommenden Nachfrage im vierten Quartal bleibt Ford gut positioniert. Das Kursziel wurde auf 14 US-Dollar festgelegt, da Ford weiterhin von einer starken Nachfrage und der Einführung von Sommeraktionen profitieren dürfte. Die Analyse konzentriert sich zudem auf Qualitätsprobleme und Rückrufe, die das Unternehmen adressieren muss, um das Vertrauen der Anleger zu sichern.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





