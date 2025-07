Sartorius legt wie erwartet zu und bestätigt Prognose - Aktie fällt

GÖTTINGEN (dpa-AFX) - Der neue Chef des Labor- und Pharmazulieferers Sartorius sieht den Konzern nach einem erwartungsgemäßen zweiten Quartal auf Kurs. "Es geht weiter bergauf", sagte Michael Grosse am Dienstag laut Mitteilung in Göttingen. Er sehe Sartorius auf gutem Weg, trotz der schwierigen globalen Rahmenbedingungen die Jahresziele zu erreichen. Der Manager steht seit Anfang des Monats an der Spitze des Dax -Konzerns. Anleger waren allerdings am Donnerstag nicht überzeugt.

Die Sartorius-Aktie startete zwar leicht im Plus, drehte aber schnell ins Minus und verlor bis zu knapp acht Prozent und fiel damit auf den tiefsten Stand seit April. Rund eine Stunde nach Handelsstart betrug der Abschlag rund fünf Prozent auf knapp 192 Euro. Seit ihrem Höhenflug in der Corona-Pandemie hat die Aktie an der Börse einen schweren Stand. Seit dem Rekordhoch von fast 632 Euro Ende November 2021 sackte der Kurs der Aktie um 70 Prozent nach unten. Aktuell kostet die Aktie wieder so viel wie vor der Corona-Pandemie.