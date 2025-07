Ein entscheidender Moment für die Marke für Anlassbekleidung

LONDON, 22. Juli 2025 /PRNewswire/ -- JJ's House, ein weltweit führender Anbieter von maßgeschneiderter Braut- und Anlassmode, wird mit der Eröffnung seines ersten Flagship-Stores im Zentrum Londons den lang erwarteten Schritt in den stationären Einzelhandel wagen. Das Geschäft wurde offiziell am 22. Juli 2025 unter 22 Eastcastle Street, London, W1W 8DE eröffnet, und die Vorfreude steigt schon jetzt, da sich die Marke darauf vorbereitet, ihr charakteristisches Online-Erlebnis zum ersten Mal in einen physischen Raum zu bringen.

JJ's House ist bekannt für sein Angebot an erschwinglichen, individuell gestaltbaren Brautkleidern, Brautjungfernkleidern und Kleidern für Hochzeitsgäste und hat sich dank der großen Auswahl, der umfassenden Größenauswahl und des Engagements für nachhaltige, maßgeschneiderte Mode weltweit eine treue Anhängerschaft aufgebaut. Das Londoner Flaggschiff wird einen wichtigen Meilenstein in der Expansion des Unternehmens auf dem britischen und europäischen Markt darstellen.