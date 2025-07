Diese Hardware-Aktie hat kaum jemand auf dem Schirm!

Die Bank hob ihr Kursziel von 70 auf 78 US-Dollar an und bekräftigte gleichzeitig ihr Overweight-Rating in einer aktuellen Mitteilung an Kunden.

Die Aktie von Western Digital legte am Nachmittag um rund 1 Prozent zu; das Kursziel von Morgan Stanley liegt damit rund 34 Prozent über dem Schlusskurs vom Montag. Die Aktie des Datenspeicher-Spezialisten ist im bisherigen Jahresverlauf 2025 um fast 30 Prozent gestiegen.