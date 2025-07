Sartorius schnell ins Minus gedreht - Auftragsunsicherheit

Richard Vosser von JPMorgan sah jedoch bereits eine wohl unterdurchschnittliche Kursentwicklung kommen. Er rechnet trotz des grundsätzlich soliden Ergebnisses im zweiten Quartal nicht mit steigenden Markterwartungen. Denn die Signale für die Auftragsentwicklung im Bereich Bioprocess Solutions im B2B-Geschäft hätten sich in den Monaten April bis Juni gegenüber dem ersten Quartal abgeschwächt.

Damit könnten also Zweifel an einer starken Geschäftsbelebung aufkommen und die Aktie bleibt erst einmal im langfristigen Abwärtstrend. Seit ihrem Höhenflug in der Corona-Pandemie hat das Papier einen schweren Stand. Seit dem Rekordhoch von fast 632 Euro Ende November 2021 sackte der Kurs der Aktie um 70 Prozent nach unten. Aktuell kostet die Aktie wieder so viel wie vor der Corona-Pandemie./ag/mis

