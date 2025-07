Wie er lebt, wohnt und arbeitet

WIESBADEN (ots) -



- Ende 2024 war der Durchschnittsmensch 44,9 Jahre alt, die Durchschnittsfrau

war gut zweieinhalb Jahre älter als der Durchschnittsmann

- Der Durchschnittsmensch lebt mit einer weiteren Person zusammen in einem

Haushalt, die Durchschnittswohnung hat 94,4 Quadratmeter

- Statistisches Bundesamt veröffentlicht neue Sonderseite zum

Durchschnittsmenschen in Deutschland



Ob von jung bis alt, von klein bis groß oder von arm bis reich: Mal angenommen,

ein Mensch in Deutschland stünde für alle 83,6 Millionen, die hier leben. Dann

wäre dieser Durchschnittsmensch 44,9 Jahre alt zum Jahresende 2024. Das teilt

das Statistische Bundesamt (Destatis) zum Start einer Sonderseite mit, die den

Durchschnittsmenschen in Deutschland in vielen verschiedenen Lebensbereichen

beschreibt. Die Durchschnittsfrau war mit 46,2 Jahren gut zweieinhalb Jahre

älter als der Durchschnittsmann (43,5 Jahren).







zusammen. Bei Geburt im Jahr 2024 betrug die Lebenserwartung der

Durchschnittsfrau 83,5 Jahre. Mit 78,9 Jahren hatte der Durchschnittsmann eine

um etwa viereinhalb Jahre geringere Lebenserwartung.



Lebt der Durchschnittsmensch in einer Familie, dann hat diese 3,4 Mitglieder im

Haushalt



Laut Mikrozensus 2024 hat die Familie des Durchschnittsmenschen 3,4 Mitglieder.

Familien sind hier im engeren Sinne definiert als alle

Eltern-Kind-Konstellationen, die zusammen in einem Haushalt leben. Betrachtet

man sämtliche Haushaltsformen vom Einpersonenhaushalt bis zur Großfamilie, dann

lebt der Durchschnittsmensch mit einer weiteren Person zusammen in einem

Haushalt (2,0 Mitglieder je Haushalt).



Wie der Durchschnittsmensch wohnt, zeigen die Ergebnisse der Gebäude- und

Wohnungszählung des Zensus 2022. Die Durchschnittswohnung hat demnach eine

Wohnfläche von 94,4 Quadratmetern und kostet 7,28 Euro Nettokaltmiete pro

Quadratmeter.



Vollzeitbeschäftigte verdienten im Durchschnitt 4 634 Euro brutto im April 2024

- Medianverdienst bei 3 978 Euro



Betrachtet man alle abhängig Beschäftigten in Vollzeit, dann verdiente der

vollzeitbeschäftigte Durchschnittsmensch im April 2024 ohne Sonderzahlungen 4

634 Euro brutto. Vollzeitbeschäftigte Frauen verdienten im Schnitt 4 214 Euro

brutto im Monat und damit deutlich weniger als vollzeitbeschäftigte Männer mit 4

830 Euro.



Insbesondere bei Verdienstdaten wird deutlich, dass Durchschnittswerte mit Blick

auf Aussagekraft und Interpretation limitiert sein können. Der

Durchschnittswert, auch arithmetisches Mittel genannt, ist anfällig für extreme

Werte und kann ein verzerrtes Bild liefern. Da wenige Personen mit sehr hohen Seite 1 von 2 Seite 2 ►





