Lebenserwartung bei Geburt erreichte 2024 wieder Vor-Corona-Niveau

WIESBADEN (ots) - Die durchschnittliche Lebenserwartung bei Geburt betrug in

Deutschland im Jahr 2024 für Frauen 83,5 Jahre und für Männer 78,9 Jahre. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg die Lebenserwartung

damit im Vergleich zum Vorjahr bei Frauen um gut 0,2 Jahre und bei Männern um

knapp 0,4 Jahre an. Beide Geschlechter erreichten damit in etwa wieder das

Vor-Corona-Niveau aus dem Jahr 2019. Bereits im Jahr 2023 waren die Werte für

Frauen und Männer nach den Rückgängen der Coronazeit deutlich gestiegen. Vor der

Pandemie hatte die Lebenserwartung in den Jahren 2011 bis 2019 für beide

Geschlechter pro Jahr um durchschnittlich etwa 0,1 Jahre zugenommen. Trotz des

Aufholeffektes in den beiden vergangenen Jahren liegen die aktuellen Werte für

die Lebenserwartung damit etwa ein halbes Jahr unter diesem vorherigen Trend.



Lebenserwartung der 65-Jährigen nimmt ebenfalls deutlich zu







betroffen waren, nahm die Lebenserwartung wieder deutlich zu. Im Jahr 2024

betrug die noch verbleibende Lebenserwartung von 65-jährigen Frauen 21,2 Jahre,

für 65-jährige Männer ergaben sich statistisch 18,0 weitere Lebensjahre. Das

entspricht einem Anstieg von mehr als einem halben Jahr Lebenszeit seit 2023 für

beide Geschlechter. Auch in diesem Altersbereich gilt: Das Vor-Corona-Niveau

wurde 2024 wieder erreicht, der vorherige Trendpfad jedoch nicht.



Methodische Hinweise:



Die Lebenserwartung bei Geburt fasst die Sterblichkeit über alle Altersjahre

hinweg in einem Wert zusammen. Dieser ist von der Altersstruktur und von der

Größe der Bevölkerung unabhängig. Die Lebenserwartung ist deshalb besonders gut

für Zeitvergleiche geeignet. Es handelt sich nicht um eine Prognose für heute

Neugeborene, sondern um eine Darstellung der aktuellen Überlebensverhältnisse im

gesamten Altersbereich.



Die hier genannten Ergebnisse stammen aus sogenannten Periodensterbetafeln. Zur

Berechnung wird die Zahl der Sterbefälle in einem bestimmten Zeitraum (zum

Beispiel im Jahr 2024) ins Verhältnis zur Bevölkerung in den einzelnen

Altersjahren gesetzt. In einer nach Geschlecht getrennten Tabelle zeigen

Sterbetafeln dann an, wie viele Personen eines Ausgangsbestands bis zu einem

bestimmten Alter überleben und sterben. Auf Basis dieser Informationen gibt die

Sterbetafel Auskunft über die geschlechtsspezifische durchschnittliche

Lebenserwartung in den einzelnen Altersjahren. Es handelt sich bei

Periodensterbetafeln um eine Momentaufnahme der Sterblichkeitsverhältnisse der

gesamten Bevölkerung für den jeweils betrachteten Zeitraum. Die Berechnung

enthält keine Annahmen dazu, wie sich die Lebenserwartung künftig entwickeln





