Schul- oder Lehrbücher im Juni 2025 um 3,8 % teurer als im Vorjahresmonat

WIESBADEN (ots) - Ob Stifte, Hefte oder Bücher - der Schulanfang nach den

Sommerferien ist in der Regel mit einigen Anschaffungen verbunden. Für den Kauf

von unterschiedlichen Schulmaterialien mussten Verbraucherinnen und Verbraucher

im Juni 2025 mehr ausgeben als noch ein Jahr zuvor. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, erhöhten sich etwa die Preise für Schul- oder

Lehrbücher im Juni 2025 um 3,8 % gegenüber dem Vorjahresmonat und damit stärker

als die Verbraucherpreise insgesamt. Diese stiegen im selben Zeitraum um 2,0 %.



Andere Schulmaterialien mit unterdurchschnittlichen Preissteigerungen





Bei anderen Schulmaterialien fiel die Preissteigerung geringer aus. So sind die

Preise für Papierprodukte wie Schulhefte oder Zeichenblöcke

unterdurchschnittlich gestiegen: Sie lagen mit +0,3 % nur geringfügig über dem

Niveau des Vorjahresmonats. Für anderes Schreib- und Zeichenmaterial mussten

Verbraucherinnen und Verbraucher im Juni 2025 für 1,7 % mehr zahlen als im Juni

2024. Darunter fallen beispielsweise Füller, Stifte oder Farbkästen.



Methodische Hinweise:



Die genannten Produkte sind im Verbraucherpreisindex für Deutschland enthalten.

Die Preisentwicklungen für die Positionen "Schulbuch oder Lehrbuch" (0,38

Promille), "Papierprodukte" (0,53 Promille) sowie "Anderes Schreib- und

Zeichenmaterial" (1,87 Promille) fließen mit den in Klammern genannten Gewichten

in die Berechnung des Gesamtindex (1000 Promille) ein.



Weitere Informationen:



Der Verbraucherpreisindex (VPI) misst die durchschnittliche Preisentwicklung

aller Waren und Dienstleistungen, die private Haushalte in Deutschland für

Konsumzwecke kaufen. Die hier dargestellten Preisentwicklungen sind in der

Datenbank GENESIS-Online in den Tabellen 61111-0004 und 61111-0006 abrufbar und

beziehen sich auf die folgenden Positionen:



CC13-09512 Schulbuch oder Lehrbuch



CC13-09541 Papierprodukte



CC13-09549 Anderes Schreib- und Zeichenmaterial



Wichtiger technischer Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:



Seit dem 15. Juli 2025 gibt es Neuerungen bei der Webservice-Schnittstelle

unserer Datenbank GENESIS-Online. Anstelle der GET-Methoden sowie der

SOAP/XML-Schnittstelle sind die POST-Methoden der RESTful/JSON-Schnittstelle

nutzbar. Um POST-Anfragen zu verwenden und die RESTful/JSON-Schnittstelle

anzusprechen, überprüfen Sie bitte Ihre Prozesse. Detaillierte sprachliche und

technische Dokumentationen sowie weitere Hinweise zur Umstellung bietet die

Infoseite zur Webservice-Schnittstelle.



Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und

Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.



