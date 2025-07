APA ots news: Gesunkene Zinsen lassen Nachfrage nach Wohnbaukrediten weiter steigen

Österreich-Ergebnisse der euroraumweiten Umfrage über das Kreditgeschäft (Bank Lending Survey), zweites Quartal 2025

Wien (APA-ots) - Die gesunkenen Zinsen haben in den ersten beiden Quartalen 2025 zu

einer spürbaren Belebung der Nachfrage nach privaten Wohnbaukrediten in Österreich geführt. Auch für das dritte Quartal 2025 erwarten die befragten Banken einen erneuten Anstieg der Kreditnachfrage für privaten Wohnbau. Trotz des Anstiegs der Neukreditvergabe bei Wohnbaukrediten ist das Niveau allerdings noch deutlich von den Höchstwerten in der Niedrigzinsphase entfernt. Die Kreditnachfrage der österreichischen Unternehmen ist im zweiten Quartal 2025 hingegen abermals zurückgegangen. Sie sinkt wegen der schwachen Wirtschaftsentwicklung bereits seit Ende 2022. Die erhoffte Trendwende verzögert sich vor allem aufgrund der unberechenbaren US- Zollpolitik. Das zeigen die Ergebnisse der vierteljährlichen Umfrage der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) über das Kreditgeschäft unter den führenden heimischen Banken. Die aktuelle Umfrage wurde im Juni 2025 durchgeführt.