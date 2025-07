Aktien-Exzesse - aber Trump will, dass Fed-Chef Powell Zinsen senkt!

Ausgerechnet in eine Phase spekulativer Exzesse bei vielen US-Aktien (z.B. die Meme-Aktie Opendoor) soll auf Geheiß von US-Präsident Trump die Fed die Zinsen senken! Seit dem Tief nach den reziproken Zöllen im April hat der S&P 500 30% hinzugewonnen und dabei 12 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung zugelegt. Dabei sind die Zölle - Stand jetzt - höher als die am 02.April verkündeten Zölle. Aber alles egal - vor allem US-Privatanleger spekulieren in nie gesehenem Ausmaß mit Optionen auf weiter steigende Aktien-Kurse. Das geht solange gut, bis es eben nicht mehr gut geht! Heute eine Rede von Fed-Chef Powell - gestern hatten Bessent und andere Mitglieder der Trump-Regierung die Fed "inspiziert"..

Hinweise aus Video: