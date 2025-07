SMA Solar Technology Aktie auf Höhenflug - 22.07.2025

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in SMA Solar Technology investiert war, konnte einen Gewinn von +34,85 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um -13,15 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,71 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +38,13 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,97 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -13,15 % 1 Monat +5,71 % 3 Monate +34,85 % 1 Jahr -24,83 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die jüngsten Quartalsergebnisse von SMA Solar Technology. Die operative EBITDA-Verbesserung im Q2 wird als potenzieller Wendepunkt gesehen, trotz Unsicherheiten über strategische Implikationen und mögliche Abschreibungen. Die Bedeutung des Large Scale Segments, das 90% des Umsatzes ausmacht, wird hervorgehoben, während die Zukunft des Home and Business Solutions Segments aufgrund möglicher Restrukturierungskosten ungewiss bleibt. Bedenken bestehen hinsichtlich der Verluste im Home and Business Solutions Segment, die weitere Abschreibungen und Restrukturierungen erfordern könnten, was die Potenziale der Large Scale und BESS Segmente überschattet. Die finanzielle Gesundheit des Unternehmens wird diskutiert, wobei einige Teilnehmer die Fähigkeit des Managements in Frage stellen, im Wettbewerbsumfeld zu bestehen, und vorschlagen, sich auf das Large Scale Geschäft zu konzentrieren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SMA Solar Technology eingestellt.

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 693,65 Mio.EUR wert.

Der Dax ist nach einem lustlosen Wochenstart etwas unter Druck geraten. Der deutsche Leitindex fiel am Dienstag im frühen Handel um 0,52 Prozent auf 24.181 Punkte. Aktuell befindet sich das Börsenbarometer auf Schlingerkurs. Am Freitag war der …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der Solarausrüster SMA Solar sorgt am Dienstag mit seinen vorläufigen Zahlen für Enttäuschung. Für die Aktie ist es der zweite Tiefschlag in wenigen Tagen.

