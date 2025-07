Eloro Resources leistet Optionszahlung in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar für das Silber-Zinn-Polymetallprojekt Iska Iska im Departement Potosí, Bolivien

Toronto, Kanada, 21. Juli 2025 – Eloro Resources Ltd. (TSX: ELO; OTCQX: ELRRF; FSE: P2QM) („Eloro” oder das „Unternehmen”) hat eine Optionszahlung in Höhe von 1.500.000 US-Dollar an Empresa Minera Villegas S.R.L. („Minera Villegas”), dem Eigentümer des Silber-Zinn- Polymetallprojekts Iska Iska im Departement Potosí im Süden Boliviens („Iska Iska”), geleistet, so dass nun noch eine letzte Barzahlung in Höhe von 1.150.000 US-Dollar – fällig am 6. Januar 2026 – zu leisten ist.

Gemäß den geänderten Bedingungen der Optionsvereinbarung zum Erwerb von Iska Iska umfasst der Zahlungsplan für die Gesamtzahlung in Höhe von 10.000.000 US-Dollar, die Eloro für den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an Iska Iska leisten muss, eine Gutschrift in Höhe von 1.800.000 US-Dollar, die dem Unternehmen für Explorationsausgaben auf dem angrenzenden Grundstück Mina Casiterita entstanden sind und die auf die Optionsvereinbarung für Mina Casiterita / Mina Hoyada, in der geänderten Fassung (siehe Pressemitteilungen von Eloro vom 22. November 2022 und 30. Juni 2025) angerechnet werden. Um eine 100-prozentige Beteiligung an den Grundstücken Mina Casiterita / Mina Hoyada zu erwerben, muss das Unternehmen innerhalb von 12 Monaten nach dem Datum, an dem die Abbaurechte für Mina Casiterita und Mina Hoyada ordnungsgemäß erworben wurden, eine Barzahlung in Höhe von 1.800.000 US-Dollar leisten und, vorbehaltlich aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, dem Rechteinhaber 200.000 Stammaktien des Unternehmens ausgeben, sobald die Übertragung der Grundstücke abgeschlossen ist.

Über Eloro Resources Ltd.

Eloro ist ein Explorations- und Minenentwicklungsunternehmen mit einem Portfolio an Gold- und Basismetallgrundstücken in Bolivien, Peru und Quebec. Eloro hat eine Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an der vielversprechenden Liegenschaft Iska Iska, die als polymetallischer epithermaler Porphyrkomplex klassifiziert werden kann, einer bedeutenden Mineralienlagerstätte im Departement Potosí im Süden Boliviens. Ein gemäß NI 43-101 erstellter technischer Bericht über Iska Iska, der von Micon International Limited verfasst wurde, ist auf der Website von Eloro und unter den Unterlagen auf SEDAR+ verfügbar. Iska Iska ist ein über Straßen erreichbares, royaltyfreies Grundstück. Eloro besitzt außerdem eine 82-prozentige Beteiligung am Gold-/Silberprojekt La Victoria, das sich im nördlichen Zentralmineralgürtel Perus, etwa 50 km südlich der Goldmine Lagunas Norte und der Goldmine La Arena befindet.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Thomas G. Larsen, Chairman und CEO, oder Jorge Estepa, Vice President, unter +1 (416) 868-9168 .

Die Informationen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen enthalten. Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen enthalten, geben zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung die Pläne, Schätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse wieder und werden auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen als angemessen erachtet. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Weder die TSX noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Eloro Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,06 % und einem Kurs von 1,028EUR auf Tradegate (21. Juli 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.