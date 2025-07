Ethereum: Über 50 Prozent Gewinn in 4 Wochen

Ethereum, die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung der Welt, erlebt ein Comeback, und das nicht nur unter Kleinanlegern. Immer mehr Unternehmen setzen strategisch auf Ether als Infrastruktur-Investment für die Zukunft des Finanzsystems. Denn während Bitcoin oft als "digitales Gold" gilt, bietet Ethereum konkrete Anwendungsmöglichkeiten, etwa durch Smart Contracts, Tokenisierung oder als Grundlage für Stablecoins.

Beispielhaft zeigt sich dieser Trend bei BitMine Immersion Technologies. Das Unternehmen, einst ein Bitcoin-Miner, hält inzwischen über 300.000 ETH im Wert von rund 1 Milliarde US-Dollar. Die Botschaft ist klar: Wer an die Zukunft von dezentralen Finanzsystemen glaubt, kommt an Ethereum nicht vorbei. Auch Coinbase, die Muttergesellschaft der gleichnamigen Kryptobörse, hält Ether im Wert von über 440 Millionen US-Dollar in der Bilanz.